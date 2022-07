Los Pumas vencieron a Escocia en el debut de Michael Cheika como DT

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas derrotó esta tarde a su par de Escocia por 26 a 18 (parcial primer tiempo, 18-6), en un test match jugado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que abrió la gira internacional de julio que contempla dos choques más frente al conjunto británico.

Los Pumas vencieron a Escocia.

Se trató del debut del entrenador australiano Michael Cheika a cargo del seleccionado argentino, y fue el primer partido de la gira internacional de julio, que tendrá dos encuentros más frente al conjunto escocés en Salta y Santiago del Estero.

El equipo argentino se puso en ventaja en el comienzo con un penal de Nicolás Sánchez, mientras que Blair Kinghorn igualó 3 a 3 a los 14 minutos del primer tiempo de la misma manera. Sánchez adelantó nuevamente al equipo de Cheika instantes después con otro penal, pero tuvo que salir por una lesión a los 21 minutos y fue reemplazado por Santiago Carreras. Unos minutos más tarde y otra vez con un penal de Kinghorn, el marcador quedó igualado 6 a 6.

Los Pumas consiguieron el primer try del partido cerca de los 30 minutos a través de Jerónimo de la Fuente, quien logró atravesar la defensa escocesa y quedaron 11 a 6 arriba después de la falla de Emiliano Boffelli en la conversión. A los 34, Argentina volvió a adelantarse en el marcador, esta vez con un try de Carreras, en tanto que Boffelli no falló y puso el 18 a 6.

En la segunda mitad, los escoceses se recuperaron y con dos tries en siete minutos de Mark Bennet y Rory Hutchinson igualaron el juego 18 a 18, ya que Kinghorn también falló una conversión. Por suerte para Los Pumas, la reacción fue rapidísima y Gonzalo Bertranou volvió a apoyar en el in-goal visitante para poner nuevamente en ventaja al equipo de Cheika, que ganaba 23 a 18. Finalmente, Boffelli de penal estiró la diferencia para Los Pumas, que se quedaron con la victoria.

Los próximos partidos de Los Pumas serán los sábados 9 de julio y 16 de julio, siempre ante Escocia y a las 16.05, primero en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y luego en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los Pumas jugaron a estadio lleno en Jujuy

La presentación de este sábado de Los Pumas en Jujuy, para el primero de los tres partidos con Escocia dentro de la ventana de julio, tuvo un marco de público acorde a las expectativas de un espectáculo de nivel internacional por todo lo que mueve el rubgy y que trasciende lo deportivo.



En total 21.360 personas coparon el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y alentaron en todo momento, dando la pauta de que también que en el norte del país se vive la fiesta del rugby cuando a la selección mayor le toca enfrentarse con algún rival para medir su nivel de juego.



Los dirigidos por Michael Cheika, el head coach que hizo su debut en el equipo nacional, se ganaron la ovación del público en cada pelota decisiva que disputaron ante el conjunto europeo, que venía de golear a Chile 45 a 5.





No fue esta la primera vez que Los Pumas pisaban tierra jujeña para disputar un test match. El 24 de junio de 2017 vencieron a Georgia 45 a 29 en un partido disputado también en el estadio del "Lobo" jujeño, que fue remodelado en el 2011 para recibir algunos partidos de la Copa América.



Una hora antes del partido las tribunas comenzaron a colmarse con público jujeño en su mayoría, pero también con gente que llegó desde otras provincias como Salta y Tucumán y de otras regiones del país. Antes de comenzar el partido se entonaron las estrofas de los himnos de ambos países; primero el de Escocia a cargo de la Buenos Aires Tartan Army, del movimiento social escocés en Argentina, a través del sonido de sus gaitas ante lo cual el público guardó un silencio respetuoso.



Luego las gaitas se ubicaron en un costado de las plateas claramente identificado por su sonido. Por su parte, el himno nacional argentino fue interpretado por la lírica jujeña Marina Padilla García. Sobre los 30 minutos se escuchó de las gaitas la canción “Brasil decime que se siente…”, ganándose el aplauso del público local que terminado el partido festejó con un cerrado aplauso a Los Pumas, aunque también en reconocimiento al rival por la entrega.



La aparición de la mascota de Los Pumas fue a los 40 minutos del primer tiempo para saludar al público y elevar el aliento, pese al buen partido que venía desarrollando el conjunto nacional que llegó a sacar 12 puntos de diferencia en la etapa inicial pero al final terminó ganando la Copa Visa Banco Macro con un 26-18. También el “muñeco” repartió balones en las distintos sectores del estadio, a lo que el público retribuyó su entusiasmo con aplausos.



En el entretiempo, el público se deleitó con la música y bailes autóctonos con la aparición en escena de los clásicos diablos norteños y paisanas ataviados con su vestimenta tradicional y con la invocación de la Pachamama a través de las letras de las canciones que sonaban y encendieron a todo el estadio.



El operativo de seguridad implementado por la Policía de Jujuy estuvo integrado por 300 efectivos que custodiaron el arribo del público al estadio con dos anillos de control desde varias horas antes del inicio del partido sin que se reportaran incidentes.