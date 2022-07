Brutales declaraciones de Pratto, en modo “guardia alta” a días de la revancha con River: “Parece que nos…”

El Oso sacó las garras y atacó con todo. Caliente después de la derrota de Vélez 1 a 0 ante Atlético Tucumán en el José Amalfitani, Lucas Pratto criticó duramente al árbitro Yael Falcón Pérez, a quien tildó de "soberbio", y lanzó brutales declaraciones contra el arbitraje en Argentina, a pocos días del partido de vuelta contra River por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Respecto del partido y el apoyo de los hinchas que fueron a ver el encuentro, Pratto agradeció: "A la gente se le debe mucho respeto, agradecerles que le hacen el aguante al equipo. Hoy tuvimos un buen partido con muchos jugadores que no vienen jugando, a veces la falta de ritmo y que entren todos de golpe se hace complicado. Hay que seguir trabajando".

Visiblemente enojado, Pratto dejó de lado la pregunta que le hicieron y cargó contra Falcón Pérez y el arbitraje en general: "Es una lástima porque siempre Vélez juega condicionado. Cancha de Defensa y Justicia, de Boca, de River, de Vélez, parece que los árbitros están contentos con hacerle un mal a Vélez. Será un tema dirigencial, pero pasa que siempre nos callamos y creo que es el momento de empezar a dejarlos expuestos".



En la misma tónica y muy enojado, el delantero fue terminante: "Son todos unos soberbios. En el trato con los más chicos, la soberbia con los jugadores, hay árbitros que hablan mucho de los jugadores pero cuando dirigen uno o dos partidos importantes se creen que son los protagonistas de lo que es el fútbol. Los protagonistas somos los jugadores aunque a ellos les duela".

"Tienen que dejar un poco la soberbia de lado y empezar a pitar como corresponde. Si es falta para Tucumán es para Tucumán, y si es para Vélez es para Vélez. Pero no puede ser que el fútbol se ponga cada vez más feo por esta causa", agregó Pratto.

"Ya me pasó con cuatro o cinco árbitros, no podés hablar. Uno se cansa, estamos grandes pero parece que nos faltan el respeto. Si no los dejamos expuestos en la televisión... Nosotros nos callamos mucho la boca pero estamos cansados de que nos pasen por encima", cerró el atacante. A pocos días de la revancha en el Monumental, clarísimo mensaje del Oso contra los árbitros...