El mensaje de Tevez a los hinchas de Central de cara al clásico con Newell’s: “Vamos a tener…”

Luego de cosechar dos derrotas consecutivas en su primer par de partidos como director técnico, Carlos Tevez parece haber encontrado el rumbo. Su Rosario Central igualó sin goles ante Independiente y sumó cuatro de los últimos seis posibles. El próximo jueves, tendrá una más que interesante prueba, en el marco del clásico rosarino ante Newell's. "Va a ser mi primer clásico, así que lo voy a disfrutar", soltó el DT.

A la hora de imaginar lo que será el partido ante el hoy líder del torneo, manifestó: "Terminamos todos de buena manera para el clásico, vamos a tener el plus de la gente a favor. Lo importante es que terminamos bien. Cortamos una racha sin sumar. Los chicos de a poco van agarrando confianza y se van convenciendo que vamos por buen camino".

Con respecto a lo que muestran sus dirigidos dentro del campo de juego, analizó: “Estamos en camino. Tenemos que seguir trabajando y estar convencidos de lo que estamos haciendo. Creo que nos faltó el final nada más. Hicimos un gran partido”,

“Yo creo que si hacíamos un gol en el primer tiempo a Independiente se le iba a hacer más cuesta arriba porque no nos patearon al arco, solo a lo último, en el descuento. Después hicimos un gran partido. Por partido tenemos situaciones, no es que no llegamos al arco. Por eso no estoy preocupado, estoy preocupado porque no la podemos meter. Hicimos un gran partido, donde sabemos que deberíamos habernos llevado una victoria", sentenció el Apache.