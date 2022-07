Turismo Carretera: era de Toyota, pasó por Ford, pero apareció Ledesma y Chevrolet festejó

El pronóstico previo no falló y Posadas amaneció pasado por agua. El clima fue adverso durante todo el sábado y por eso la clasificación del Turismo Carretera fue cambiante. Durante los primeros minutos fue dominio de Matías Rossi (Toyota), después apareció Mariano Werner (Ford), Josito Di Palma (Ford) y finalmente irrumpió Christian Ledesma (Chevrolet).

El piloto de Mar del Plata, que cambió el diseño de su auto para revertir un arranque irregular, marcó 1m39s 832/1000 y aventajó por 130 milésimas a Juan Cruz Benvenuti con su Torino. Josito quedó tercero, a 253, mientras que Werner y Juan José Ebarlín (Chevrolet), completaron los cinco primeros de la sesión.

“Fue una buena clasificación, de menos a más, mejorando en todas las vueltas. Esta condición me favoreció porque cuando la pista se iba mejorando un poco el auto no andaba tan bien. Mañana es barajar y dar de nuevo porque no giramos nada con la pista seca, disfruto esto y mañana veremos”, expresó Ledesma.

Mala jornada para el líder del certamen, Agustín Canapino (Chevrolet), quien estuvo lejos durante toda la jornada y se ubicó en el puesto 34° a más de dos segundos de Ledesma. El JP Carrera no dio en la tecla con la puesta a punto en piso húmedo y mañana, con un clima totalmente diferente, buscará recuperar el terreno perdido tanto en la serie como la final.

Chevrolet acumula 4 pole position en 8 clasificaciones de esta temporada, logró las últimas 3 en forma consecutiva. La actividad de la octava fecha del TC continuará este domingo, con las series, que se pondrán en marcha a las 9.55, 10.20 y 10.45. La final tendrá su largada a las 13.30.