El inesperado elogio que recibió Messi de una figura de otro deporte: "No hay un argentino que..."

No es ninguna novedad decir que la figura de Lionel Messi recibe elogios en todas partes del mundo, sea de personajes del fútbol o de cualquier índole. En esta ocasión fue un compatriota, Fernando Belasteguín, quien se deshizo en elogios para con el mejor jugador del mundo.

Fernando Belasteguín, hasta el 2017 fue el número uno del ranking mundial de pádel. Actualmente ocupa el noveno lugar.

La leyenda del pádel, que está radicado en Barcelona desde hace más de dos décadas y siguió toda la campaña de ganador de siete Balones de Oro durante su brillante ciclo en el club catalán, consideró hoy que: "No hay un argentino que sienta más la camiseta que Messi, veo que la gente, la prensa y sus compañeros se dieron cuenta de eso y él está encantado".

A su vez, el ex número uno del ranking mundial de pádel hasta 2017 (actualmente ocupa el noveno casillero) se reveló como un fanático del fútbol, hincha de San Lorenzo de nacimiento y también de Barcelona, ciudad en la que reside. "Viví los mejores años de Messi en el Barcelona, lo disfruté. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui al vestuario en un homenaje que me hizo el club, que me reconoció como número uno del mundo, y lo traté un par de veces más", expresó en diálogo con Télam.

Belasteguín desarrolló un fuerte vínculo con figuras Barcelona como el neerlandés Johan Cruyff, con el que mantuvo una amistad hasta su fallecimiento en 2016, también reveló que mantiene una excelente relación con Luis Enrique, Carlés Puyol y Andrés Iniesta, entre otros.

"Existe una ilusión muy grande para el Mundial y todos los argentinos estamos en sintonía, me refiero a la gente y el equipo, con un buen recambio de jugadores que se matan por la camiseta y para que su ídolo esté bien", añadió Bela, quien publicó una biografía con prólogo de Iniesta, uno de los grandes socios de Messi en el Barcelona.

"Creo que Messi encontró un equilibrio emocional impresionante en la Selección argentina y por eso se generó tanta ilusión para la próxima Copa del Mundo", sentenció.