Turismo Carretera: la advertencia de Mariano Werner que ilusiona a los hinchas de Ford

El estreno del nuevo Ford no fue el deseado para Mariano Werner. Luego del gran resultado logrado en Rafaela, fue segundo por detrás de Agustín Canapino, el entrerriano decidió poner en pista su flamante unidad pero el rendimiento del auto en Concordia estuvo muy por debajo de las expectativas que había generado. Es por eso, pensando en la fecha que el Turismo Carretera disputará este fin de semana en Posadas, realizó una intensa prueba para ajustar detalles y poder así ser protagonista.

Fueron tres días de intenso trabajo en La Plata y los parámetros obtenidos por el actual campeón fueron tan buenos que se ilusiona con poder pelear por la carrera. "Me volví contento porque todo lo que fuimos a buscar nos funcionó. La prueba aerodinámica nos brindó muchos parámetros para lo que viene, no solo para Posadas sino lo siguiente", advirtió.

El Ford de Werner. Foto: Damian Barischpolski.

Luego, en la misma línea, agregó: "Más allá del tiempo que fue bueno me vuelvo satisfecho porque rápidamente vamos a estar donde queremos. En la primera vuelta que salí lo sentí muy a gusto y no hizo falta más. Soy optimista para poder poner al auto, a la marca y al conjunto donde se merece". El entrerriano marcó 1m24s7, bajando en 6 décimas el tiempo de referencia (no son oficiales) para La Plata de las últimas semanas (1m25s3), logrado por Jonatan Castellano (Dodge) el 14 de junio.

Ante esto, y teniendo en cuenta su confianza, Werner llega a Misiones como uno de los candidatos a luchar por una victoria que, todavía no logró, pero que necesita si pretende arrancar la Copa de Oro con todos los requisitos necesarios para defender el "1" que hace dos años lleva pintado en los laterales del Ford.

En total, para esta cita, habrá 45 inscriptos y se destaca la vuelta de Christian Ramos (Dodge), que se había ausentado en Concordia por problemas de presupuesto. Quienes no estarán presentes serán Diego De Carlo (Chevrolet), Lionel Ugalde y Ayrton Londero, ambos usuarios de Torino. La entrada general tiene un costo de $3.000. La entrada general con tribuna cuesta $4.000, mientras que los boxes con tribuna $8.000. El estacionamiento vehículos es de $2.000, micros y camiones $4.500, y motos $500.