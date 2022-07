Boca juega ante Banfield para quedar cerca de la punta: hora, formaciones y TV

Boca Juniors, con un equipo alternativo por la proximidad de la revancha del próximo martes contra Corinthians, de Brasil, por octavos de final de la Copa Libertadores, recibirá mañana a Banfield por la sexta fecha del campeonato 2022 de la Liga Profesional de Fútbol.



El partido se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, con Darío Herrera como árbitro y televisación a cargo de ESPN Premium. En el VAR estarán Héctor Paletta y Lucas Germanotta.



Boca tiene como objetivo principal la revancha del próximo martes ante Corinthians en busca de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles en San Pablo, pero no se permitirá un nuevo traspié ante su gente por el torneo local mientras espera por refuerzos, luego de anticiparse hoy una oferta formal realizada al chileno Arturo Vidal.



El equipo dirigido por Sebastián Battaglia perdió ante Unión, de Santa Fe (2-1), en un partido caliente y con un final polémico. El "xeneize" suma 9 puntos y quedó a cuatro del líder Newell's Old Boys.



Banfield tiene un punto menos (8) y viene de un empate (1-1) como local ante Barracas Central que le cortó una racha de dos victorias en fila, pero mantuvo el invicto de cuatro fechas luego de la derrota en el debut ante Newell's.



El "Taladro" de Claudio Vivas (dos triunfos, cuatro empates y una derrota desde su vuelta al club) necesita seguir sumando para defender su posición en la zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana.



Boca presentará una formación completamente distinta a la que jugó el martes pasado en Brasil: solo el lateral izquierdo Agustín Sández, quien actuó debido a la suspensión de Frank Fabra, se repetirá en el equipo titular.



Battaglia no podrá contar con los suspendidos Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, expulsados ante Unión, y por la lesión de Nicolás Figal deberá recurrir a una zaga central improvisada.



El juvenil Gabriel Aranda volverá a ser tenido en cuenta (su último partido fue contra Tigre en la última fecha de la Copa de la Liga) y jugará junto con Gastón Ávila.



El defensor rosarino, quien pretende volver a Rosario Central, también jugó por última vez en el mencionado encuentro en Victoria (que Boca ganó por 2-0) y en este semestre no fue considerado por el cuerpo técnico.



El resto del equipo sería el mismo que enfrentó al "tatengue" con la salvedad de que ya no estará Eduardo Salvio (seguirá su carrera en el Pumas mexicano) y en su lugar ingresará Juan Ramírez.



Los titulares Agustín Rossi, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Fabra, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández, Óscar Romero, Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto fueron convocados y ocuparán un lugar en el banco de suplentes.



Banfield volverá a visitar la Bombonera luego de más de tres años e intentará cortar una racha de otros 10 sin ganar en el estadio Alberto J. Armando.



El último festejo del "Taladro" en La Boca fue el 3 de mayo de 2009 por 3-2, unos meses antes de la histórica coronación en el torneo Apertura.



Con respecto al empate contra Barracas Central, Vivas podría realizar algunas variantes.



Lo primero que deberá resolver el técnico es si el defensor Dylan Gissi, quien fue reemplazado por una sobrecarga muscular, podrá ser de la partida.



De ser así, el venezolano Luis Del Pino Mago ingresaría por Luciano Abecasis, autor de un insólito gol en contra, en el lateral izquierdo. De lo contrario, el defensor de la "Vinotinto" deberá ir a la zaga y para jugar como marcador de punta están Julián Eseiza o Ian Escobar.



El otro cambio sería el regreso de Alejandro Cabrera, ausente ante Barracas Central por un problema personal, por Matías Romero.



Vivas, a su vez, podría tener por primera vez en el banco de suplentes a Andrés Chávez y Nicolás Bertolo, dos ex Boca Juniors que volvieron a Banfield en el presente mercado de pases.



El último antecedente entre Boca y Banfield fue en julio del año pasado en el Florencio Sola por el torneo 2021 de la LPF, con un empate sin goles, y previo a eso habían jugado la final de la Copa Diego Maradona en San Juan donde el "xeneize" se impuso por penales.



En total, se enfrentaron 115 veces con un claro dominio de Boca, con 69 triunfos contra 22 de Banfield y 24 empates.



- Probables formaciones -



Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Aaron Molinas; Nicolás Orsini y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.



Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Dylan Gissi o Luis Del Pino Mago, Alejandro Maciel y Del Pino Mago o Julián Eseiza; Matías González, Alejandro Cabrera o Matías Romero, Nicolás Domingo y Giuliano Galoppo; Ramiro Enrique y Agustín Urzi. DT: Claudio Vivas.



Hora: 21.30.



Estadio: Boca Juniors.



Árbitro: Darío Herrera.



TV: ESPN Premium.