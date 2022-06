Chile le mete presión a la FIFA a horas de su decisión sobre la demanda contra Ecuador: "Sería escandaloso si…"

Chile quiere ir al Mundial de Qatar 2022 y no se rinde. Se aferra a la esperanza por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo, el futbolista que jugó en las Eliminatorias para Ecuador pero que, según la Federación de Fútbol de Chile, sería colombiano. A pocos días del veredicto de la FIFA sobre el caso, que llegaría este viernes, la ANFP metió presión contra el ente regulador del fútbol mundial con fuertes acusaciones contra Ecuador.

Eduardo Carlezzo, abogado de Chile en el caso contra Ecuador.

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien representa a Chile en el caso contra los ecuatorianos, aseguró en una conferencia de prensa: "Sería escandaloso si FIFA desconsidera estas informaciones. Es demasiada la carga probatoria. Llevo 20 años en casos con la FIFA. Han sido más de mil y pocas veces uno tiene una carga probatoria tan grande. Es mucha cosa y esperamos que el fallo de FIFA sea técnico".

Según la información recolectada por los abogados de Chile, no cabría duda de que Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia, en lugar de en Ecuador. Al respecto, Carlezzo indicó: "El padre y madre de Byron Castillo son colombianos. Las inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, a través del Registro Civil y la Federación. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué".

"Tumaco y Playas son ciudades claves en este caso. Están separadas por 12 o 13 horas de carro. Es una distancia es bastante clara cuando pensamos que la familia de él es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar de él en Playas, Ecuador. Byron nunca lo aclaró y hay muchas preguntas sin respuestas", agregó el abogado.

Con el comienzo de Qatar 2022 muy cerca, los tiempos juegan en contra de Chile, que busca obtener en el escritorio los puntos para competir en el torneo: "Estamos buscando los puntos y el cupo al Mundial. Que no tengamos duda de eso. Con todos los antecedentes que tenemos, ¿deberíamos quedarnos con los brazos cruzados? Si yo hiciera eso, entrego mi licencia de abogado y me dedico a otra cosa. Es algo contundente y esperemos que FIFA lo analice técnicamente".

Con duras declaraciones en conferencia de prensa, Carlezzo afirmó terminantemente: "Yo entiendo que si Ecuador va a Qatar, el Mundial queda manchado".

Byron Castillo, el futbolista que jugó para Ecuador y sería colombiano.

Más frases de Eduardo Carlezzo, el abogado de Chile, sobre el caso en la FIFA contra Ecuador

"La falsificación de documentos de jugadores no es algo nuevo en Ecuador. Había un esquema consolidado de falsificación de datos en Ecuador, de jugadores locales y extranjeros. Como la presión era tan grande, la Federación fue obligada a firmar un acuerdo de colaboración con la Dirección Nacional Registro Civil. Justamente esa institución se transformaría en fiscalizador. El tema era así de grande".

"En 2015, hubo la primera sospecha de falsificación sobre los documentos de Byron Castillo. Emelec decidió cancelar su préstamo con el jugador por las dudas surgidas".

"Desde el principio, la Federación de Ecuador sabía del pasado de Byron. Por eso lo separaron de una Sub 20. Tenían toda la historia y habían recibido denuncias, pero nunca hicieron nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo?"

"Quiero manifestar que veo con mucha preocupación lo que se pueda estar gestionando como fallo este viernes. Entregamos todas las pruebas y el jugador es colombiano, pero el Mundial está cerca y lo que pedimos no ha ocurrido nunca. Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable para Chile. Pero cuando hay entradas vendidas, paquete de viajes, toda la preparación del Mundial, la decisión más fácil es dejar todo como está. Iremos a la Cámara de Apelaciones y luego, si todo sigue negativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo".

"Aparentemente no habrá una investigación específica al jugador y eso me preocupa mucho. Byron Castillo tenía que hablar y los órganos deportivos tenían que escucharlo. Eso no va a pasar".

"Independiente de cuál sea el resultado, las partes pueden apelar en la Cámara de Apelación. En esa instancia podríamos tener una decisión en máximo 30 días, y después sería al TAS".

"Todos los clubes, todo el fútbol de Ecuador, sabe lo que pasó con Byron Castillo. Entonces, me parecía importante que la gente supiera todos los antecedentes".