Patronato y Vélez pusieron primera con empate en Paraná

Patronato, último en la tabla de los promedios para el descenso, y Vélez Sarsfield igualaron esta noche 1 a 1 en Paraná, por la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol.





Los goles fueron de Lucas Janson para los porteños y de Jonathan Herrera de penal para los entrerrianos.



Patronato se paró 4-4-2 con delanteros y carrileros rápidos, mientras que el DT Alexander Medina dispuso para su Vélez una formación similar a la que utilizó Julio Vaccari en el torneo anterior, apoyándose en el control del balón que proponen Perrone y Soñora, sumado a la fantasía que genera Orellano.



Luego de unos minutos de estudio, en donde se prestaron la pelota, Vélez abrió el marcador cuando Orellano apiló rivales en un costado del área rival, cedió atrás para Garayalde que le puso un pase espectacular entre líneas a Janson, quien no tuvo más que definir con precisión.



Los dirigidos por Facundo Sava fueron edificando un buen funcionamiento e intentaron con buenas intenciones llegar al arco de Hoyos, mientras que Vélez experimentaba uno de sus tradicionales bajones que lo aquejan desde hace más de un año.



Patronato logró que Hoyos participara, aprovechando que Vélez le prestaba la pelota, hasta que a los 38m Diego García robó una pelota dentro del área, gambeteó un par de defensores y cayó.



El árbitro, Jorge Baliño, como primer postura le dijo que se levantara, pero minutos después fue llamado por el VAR, chequeó la jugada y cobró penal en favor de los paranaenses. El ex Independiente Jonathan Herrera tomó la ejecución, "fusiló" a Hoyos y le dobló las manos para convertir el empate.



En el segundo tiempo Vélez regresó con más ganas. Buscó tomar el control de la pelota y a partir de allí, acercarse al arquero Altamirano, poniendo a Patronato en su campo.



Pero las imprecisiones de los volantes y delanteros del equipo visitante le fueron impidiendo marcar distancia, y aunque Medina comenzó a mover el banco buscando frescura y velocidad no hubo caso. Ambos equipos terminaron acusando lo corto de la pretemporada, la falta de tiempo para prepararse físicamente.



Así el segundo tiempo se terminó yendo entre malos pases, fricciones y golpes, hasta que Baliño se apiadó y lo finalizó.



En la próxima fecha Patronato visitará a Gimnasia (LP) y Vélez recibirá a Platense, aunque antes, el próximo miércoles, jugará con Independiente Rivadavia de Mendoza en San Luis por los 16avos de final de la Copa Argentina.