El bizarro recuerdo de Tevez y Mascherano sobre su presentación en West Ham

Carlos Tevez reapareció en los medios de comunicación y anunció, en una jugosa entrevista con Alejandro Fantino, su retiro definitivo de la actividad profesional. A sus 38 años y con 29 títulos en su museo, el Apache anunció que su horizonte tiene el objetivo de ser director técnico. Entre otras cosas, el ahora exfutbolista recordó una anécdota que data de su llegada al fútbol inglés, más precisamente al West Ham en el mes de mayo del 2007.

"Pienso que tuve la suerte de ser un ganador en la vida, no solo en el fútbol. No es normal que un pibe de barrio salga de un barrio tan humilde como es el Fuerte Apache. Creo que ahí está el partido más difícil que yo jugué, desde chico. Mi barrio llenó de valores, de cosas que hicieron que en momentos determinados siempre me supere", comenzó.

Sobre el recuerdo del recibimiento que tuvo junto a Javier Mascherano en Londres: "Llegar a la final mi primer año en el United me lleva directamente al West Ham, que nos salvamos del descenso. Nadie sabe que me senté con el director técnico el primer día que llegamos con Masche y el tipo nos dice 'bueno, díganme de qué juegan porque no sé'. Si le hacés una entrevista a Mascherano se lo preguntás".

Para finalizar, recordando su fastidio en aquel entonces, reveló la decisión que tomó para lograr revertir su situación: "Habíamos jugado el Mundial 2006. Nos presentaron con toda la prensa, terminamos y fuimos con el traductor. Nos dijo que no sabía de que jugábamos y un año después salgo campeón de la Champions.

"Eso no me deprimió, al contrario. Desde ahí dije 'bueno, ¿Qué tengo que hacer?'. Veía que los entrenamientos la rompía, pero físicamente me sacaban rápido del eje. Con lo que tenía físicamente no me alcanzaba. Como mi cabeza no estaba bien, empecé a ir a entrenar a la mañana, y después me iba a jugar al golf solo, para destrabar mi cabeza", sentenció.