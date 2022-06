Pavón, Angileri y varios más: la lista de jugadores que quedan libres en la Liga Profesional

El defensor de River Plate Fabrizio Angileri y el delantero de Boca Juniors Cristian Pavón encabezan la lista de jugadores de la Liga Profesional que desde mañana quedarán con el pase en su poder para negociar con otros clubes.



Angileri jugó por última vez con la camiseta del "Millonario" en noviembre del año pasado y a principios del 2022 fue apartado del plantel por no querer renovar el contrato, pese a que era una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo.



Pavón, en tanto, dejará de pertenecer a Boca Juniors luego de ocho años y dos ciclos en el club de La Ribera.



El cordobés jugó un total 163 partidos con la camiseta "azul y oro" y convirtió 36 goles.



Su último partido fue el 14 de diciembre pasado en el amistoso contra Barcelona en Riad por la Copa homenaje a Diego Maradona.



El lateral izquierdo mendocino seguramente seguirá su carrera en Europa (tiene pasaporte comunitario) y en las últimas horas se lo vinculó a Getafe de España.



Por su lado, el delantero mundialista con el seleccionado argentino en Rusia 2018 maneja hace un tiempo un preacuerdo con Atlético Mineiro.



Sin embargo, la situación judicial de Pavón (está imputado desde diciembre de 2020 en una causa por abuso sexual) podría complicar su salida del país.



Pavón y Angileri no son los únicos que dejarán a los clubes más importantes del país ya que algo similar sucedió con Benjamín Rollheiser y Eduardo Salvio.



El joven delantero que hizo debutar Marcelo Gallardo pudo negociar su salida anticipada y ya es nuevo jugador de Estudiantes de La Plata, mientras que el "Toto" se despidió de Boca luego del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.



La lista de jugadores que, en su mayoría, dejarán el fútbol argentino en busca de nuevos destinos a partir de mañana también impacta a los otros equipos grandes.



Independiente no pudo retener a Domingo Blanco, el colombiano Andrés Roa y el uruguayo Carlos Benavídez y trabaja a contra reloj para renovar los contratos de Gerónimo Poblete y Juan Cazares, quienes llegaron desde Ucrania.



Blanco dejará el "Rojo" luego de siete años en el club (en 2018 jugó a préstamo en Defensa y Justicia) y es uno de los deseos de Antonio Mohamed para reforzar al "Galo".



En el caso de Roa y Benavídez, el club de Avellaneda vuelve a perder plata y patrimonio ya que invirtió cerca de dos millones de dólares en el colombiano y dos millones y medio por el uruguayo.



Del otro lado de la vereda, Racing se quedará oficialmente sin Nery Domínguez, quien ya fue despedido por la gente en el último partido, y Javier Correa.



El primero seguirá su carrera en Universidad de Chile y el delantero volvió a Santos Laguna, de México.



Por su parte, San Lorenzo se desprenderá mañana oficialmente de cuatro futbolistas: Ricardo Centurión, Gabriel Rojas, Gino Peruzzi y Alejandro Donatti.



Centurión, quien llegó en enero, tenía contrato hasta diciembre pero existe una cláusula que le permite al "Ciclón" rescindir anticipadamente el vínculo que futbolísticamente se había cortado a fines de abril por indisciplina.



Rojas, lateral izquierdo surgido del club, jugará en Querétaro, de México; Peruzzi, quien llegó en enero de 2019 a cambio de 800 mil dólares, jugaría en Alianza Lima, de Perú; y Donatti, por quien el club hizo una inversión similar y se irá con una demanda millonaria en la justicia, no tiene definido su futuro ya que sonó en Chile y también fue ofrecido a Rosario Central.



Colón también fue uno de los protagonistas del mercado de invierno ya que no pudo detener la salida de Rodrigo Aliendo (a River Plate) y de Federico Lértora, quien cuando termine la serie contra Talleres se irá a Xolos, de México.



El único sobreviviente del mediocampo campeón será Christian Bernardi, quien renovó contrato por dos temporadas más.



El "Sabalero", sin embargo, podría beneficiarse de una salida de su rival ya que el mediocampista Juan Ignacio Méndez termina mañana su vínculo con Talleres y está cerca de ser refuerzo del equipo de Julio César Falcioni.



Rosario Central sufrió una nueva baja en el ataque ya que Lucas Gamba finalmente no renovará tras rechazar la última oferta de la dirigencia y mañana será jugador libre.



El delantero, de 35 años, llegó al "Canalla" a mediados de 2019, jugó 89 partidos y anotó 14 goles.



Fue ofrecido a Independiente pero el entrenador Eduardo Domínguez todavía no se decidió ya que considera que ese puesto está cubierto.



En La Plata, Estudiantes sufrió la baja de Matías Pellegrini, quien debe volver a Inter Miami, pero aprovechó la libertad de Rollheiser y Eros Mancuso (de Boca) para incorporarlos.



Gimnasia, a su vez, estuvo cerca de perder al delantero Nicolás Contín pero finalmente logró renovarle hasta diciembre de 2023.