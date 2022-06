No se vio en TV: la jugada previa al penal para Vélez que el VAR revisó por un posible foul a Barco

El VAR es la herramienta tecnológica que llegó para hacer más justo el fútbol, aunque en muchas ocasiones es cuestionado por errores propios de los árbitros. En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Vélez y River hubo pocas polémicas, pero la situación más importante fue bien resuelta por los árbitros en la cancha y en la sala de videoarbitraje. Es que después de la falta de David Martínez a Lucas Janson, Raphael Claus dio penal, pero el VAR chequeó además una situación previa por una posible falta sobre Esequiel Barco.

En un video publicado por la Conmebol, se dio a conocer cuál fue la jugada que no se vio por televisión y que los árbitros consultaron mediante el sistema tecnológico: Nicolás Garayalde le robó el balón a Barco, y los jueces verificaron que no hubiera una falta en el quite. Después de validar rápidamente que Martínez cometió infracción sobre Janson, hicieron una minuciosa pero eficiente revisión de la marca del volante de Vélez.

"Al minuto 13, el árbitro sanciona una falta penal a favor del equipo blanco por una infracción imprudente cometida por el equipo de color oscuro. El VAR, luego de chequear con distintos ángulos y velocidades confirma tanto la decisión del árbitro de penal así como también la secuencia previa en donde no se configura infracción del equipo atacante", explicó el presentador del video.

"Vamos a ver el penal. A mí me parece falta clara", analiza uno de los árbitros del VAR. "El penal está confirmado, vamos a ver una posible falta. Toca el balón, perfecto. Está claro, toca el balón. Confirmado, penal y APP están limpios", le informaron al árbitro principal brasileño, dando por terminada la jugada.

Más tarde, en una de las jugadas claves del partido, los árbitros invalidaron el segundo gol de Vélez por fuera de juego, también correctamente. Así, el Fortín venció a River 1 a 0 en la ida y llegará con una leve ventaja al encuentro de vuelta en el Monumental.