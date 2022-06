Delfina Pignatiello anunció su retiro de la natación con sólo 22 años y reveló el motivo

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 fue el escenario en el que Delfina Pignatiello saltó al estrellato. Su increíble performance en la natación le dio reconocimiento a todos los niveles y se hizo muy conocida por su medallas. Sin embargo, hace un tiempo que la nadadora de 22 años hablaba del estrés y la tensión constante que vivía por el hecho de competir al más alto nivel. Finalmente, la joven argentina decidió ponerle punto final a su carrera en el agua: "En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia", escribió en Instagram.

Pignatiello aseguró que la natación sigue siendo parte de su vida pero desde un lugar donde el competir no interfiere con su pasión. De hecho, la joven reveló cuál fue el motivo que la llevó a colgar las antiparras: "Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta".

Este lado artístico de Pignatiello no es ninguna novedad: la promesa del deporte argentino (que ya era una realidad) tiene un portfolio de sus fotografías, principalmente en conciertos y festivales como el Lollapalooza. A su vez, la joven de 22 años hace contenido en TikTok y stremeó en Twitch durante un tiempo pero la presencia de haters hicieron que dejara las transmisiones en su canal.

Soulisfilms: el sitio donde se puede observar la fotografía de Pignatiello.

En el posteo de Instagram que sumó más de 40 mil me gusta en pocos minutos, Pignatiello agradeció el apoyo de sus seres queridos y seguidores a lo largo de su carrera: "Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser", expresó.

Pignatiello posa en Tokyo 2020.

Luego de los Juegos de la Juventud, Pignatiello se convirtió en la primera nadadora argentina en conquistar tres medallas de oro en distintas distancias en unos Juegos Panamericanos, ganando los 400, 800 y 1.500 m libre con apenas 19 años. Dos años después, la nadadora participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, el último certamen en el que se la vio competir.

Ahora, Pignatiello dejará la pileta, al menos en el plano competitivo, y pasará a buscar sus sueños como fotógrafa en una decisión que sorprendió al deporte argentino pero que causó mucha emoción en sus seguidores.