La cruda revelación de Delfina Pignatiello que emocionó a más de uno

Delfina Pignatiello participó de una charla TED en la cual brindó detalles sobre las presiones que sufrió antes, durante y después de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La nadadora de 21 años confesó que llegó a pensar más en las redes sociales y el qué dirán, antes que en sus resultados deportivos.

“Después de 9.000 horas de entrenamiento, más de 3.000 zambullidas, cientos de carreras, varias medallas de oro, toco la pared en Tokio 2020 y me doy cuenta de que no hice el tiempo que quería ni terminé en la posición que soñaba y en lo único que pensé en ese momento en qué me iban a decir en las redes sociales ¿Cómo podía ser que lo que más me importara iba a ser la mirada de un montón de personas que no conocía?”, comenzó Delfi.

Y agregó: “Ahí registré hasta dónde llegaba mi exposición y la comodidad con la que la gente y los medios opinaban de mí, de lo hacía o dejaba de hacer, de mis sueños y objetivos tomándolos como suyos y yo esclava de ellos”

Sobre la presión que sintió por parte de los medios, ,manifestó: “¿Saben lo que pesa durante meses tu nombre en la portada de los medios ‘prometiendo una medalla’? Parecía que lo único que servía era que entrenara y ganar una medalla, que el resto no servía. Lo peor es que había empezado a creer que no me lo merecía, que podía disfrutar de haber estado allí, que había dejado de escuchar mis propios deseos”

En cuanto a la salud mental y la fortaleza necesaria para afrontar tamañas competencias, sobre todo en deportes individuales, expresó: “Me sentía sola hasta que me di cuenta que lo mismo les pasaba a otros atletas. En Tokio 2020 se empezó a alzar la voz, a hablar de temas ocultos como la salud mental y también a romper ese tabú de que éramos súper héroes sin fallas. ¿Saben lo significativo que fue para mí escuchar a Simone Biles, la cara de las olimpíadas, hablar de la presión de la competencia? Ella también estaba sola y ahí aprendí de la importancia de tener una cabeza fuerte para estar bien con uno mismo y con los demás. Ahí empecé a sanar”

Para finalizar, Pignatiello detalló parte del sacrificio realizado para lograr sus sueños: “Mientras mis amigas preparaban el viaje de egresados, yo me levantaba a las cinco de la mañana para ir a entrenar antes del colegio. Cuando falleció mi abuela, horas antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, no la pude despedir, el duelo suspendido por representar a mi país. Y cuando finalmente llegué a mi sueño, a un Juego Olímpico, terminé inmersa en una guerra en las redes sociales donde me atacaban sin impunidad detrás de un perfil en Internet (voz quebrada), donde me llegaron a decir fracasada de mierda y lo peor es que me lo creí”.