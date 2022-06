El feroz tuit de Liberman contra Riquelme y el Consejo de Boca por la ida de Salvio: "Hay que ser crápula para ofrecer..."

Eduardo Salvio no continuará en Boca. Se irá libre al finalizar junio después de no llegar a un arreglo con el Consejo de Fútbol para la renovación de su contrato. Entre los ítems en los que no se pudieron poner de acuerdo las partes habría estado el valor de la cotización del dólar, variable por distintos impuestos que afectan al precio oficial. Y el periodista deportivo Martín Liberman apuntó con una crítica feroz contra Juan Román Riquelme y el Consejo por este tema: los trató de "crápulas" y expresó su enojo por el ofrecimiento al Toto.

Hay que ser crapula para ofrecer un dólar de $75 cuando vale $220. Sigan celebrando a este consejo de Boca. Pensar que ellos querían Sole billete y sino se iban… ellos ganaban dolar billete. Imagínate si les ofrecían un dólar que vale un 30%…#Salvio #afuera — Martin Liberman (@libermanmartin) June 27, 2022

"Hay que ser crápula para ofrecer un dólar de $75 cuando vale $220. Sigan celebrando a este consejo de Boca. Pensar que ellos querían solo billete y si no se iban… ellos ganaban dólar billete. Imaginate si les ofrecían un dólar que vale un 30%…#Salvio #afuera", escribió Liberman en Twitter.

El valor del dólar oficial está cerca de los $130, aunque de acuerdo con las distintas cotizaciones puede alcanzar un valor de casi $250. El tuit de Liberman apunta a la valuación de la moneda estadounidense en el contrato de Salvio, que según su información hubiera sido de $75 en su nuevo vínculo, aunque el propio Riquelme había manifestado que el valor ofrecido en el nuevo contrato era el del "dólar oficial", o sea, el que ronda los 130 pesos. En ese sentido, el jugador no aceptó la oferta y se iría libre a Pumas de México, donde ganaría más del doble de lo que le ofrecía Boca.

La crítica de Liberman es durísima y acusa a Riquelme y a los integrantes del Consejo de Fútbol (los exfutbolistas del club Marcelo Delgado, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez) de hacer algo que ellos mismos no habrían aceptado en sus etapas como jugadores. ¿Habrá respuesta por parte del Consejo?

Salvio es uno de los futbolistas que se irá del Xeneize libre, al igual que Cristian Pavón (al Atlético Mineiro de Brasil) y el central Eros Mancuso, que pasará a Estudiantes de La Plata. Por otro lado, el defensor Gastón Ávila quedó "colgado" por el Consejo de Fútbol por no querer renovar su vínculo, y se le impidió salir a préstamo hasta que no resuelva su situación contractual.

Eso sí, Boca le mejoró el contrato a Carlos Izquierdoz, pieza vital del primer equipo, quien tenía una cláusula que le permitía irse libre en julio.