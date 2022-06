Sufre Insúa: Flamengo hizo una oferta por un jugador clave de San Lorenzo y le dio 24 horas para responder

El miércoles, desde las 21.30. Flamengo pondrá primera en su duelo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América, aquella que supo ganarle a River, sobre el final, en el año 2019. Con el objetivo de volver a pelear hasta el final, el elenco brasilero busca reforzarse de la mejor manera posible y es por ello que posó sus ojos en una de las figuras de San Lorenzo.

El Mengao ya se contactó con la dirigencia del Cuervo para negociar la compra de Agustín Martegani. La particularidad es que desde Brasil, sin ánimos de que las negociaciones se estiren, le dieron nada más que 24 horas al elenco argentino para que confirme si acepta o no el acuerdo.

Este domingo, desde las 13, San Lorenzo recibe a Tigre en el Nuevo Gasómetro con el objetivo de, por primera vez en lo que va del año, sumar de a tres en condición de local. Pensando en este duelo Rubén Darío Insúa no incluyó al jugador en la lista de convocados, debido a un particular pedido.

En la previa del encuentro ante el Matador, el DT manifestó: "Martegani no tiene ningún problema físico, el cuerpo médico me dijo que le hicieron todos los estudios y no tiene ninguna lesión". Además, sentenció: "Preferiría que le pregunten a Martegani por qué no juega. Por lo que le dijo al departamento médico, ya tenía el alta, le hicieron todos los estudios y no tiene ninguna lesión, pero le hizo saber que está en medio de una negociación, tiene varias ofertas del exterior, tiene cierto temor a tener alguna lesión".