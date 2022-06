La lapidaria opinión de un ídolo de Central sobre la elección de Tevez: “No entiendo cómo viene un…”

Un ídolo de Rosario Central mostró su desacuerdo con la contratación de Carlos Tevez como entrenador del Canalla. Se trata de Ezequiel "Equi" González, quien aseguró que hubiera elegido a alguien con experiencia o que, por lo menos, estuviera ligado al club.

En entrevista con ESPN, González expresó: "Por lo menos alguien que ya haya tenido experiencia o que esté ligado históricamente al club. Me parece que venía por ese lado. Si vos vas a venir a debutar a un técnico, que sea alguien del club. Como fue el Chacho (Eduardo Coudet), como fue el Kily (Cristian González), Vitamina (Pablo Sánchez) en su momento..."

Antes del debut de Tevez como entrenador de Rosario Central (finalmente perdió 1 a 0 ante Gimnasia como local), González explicó: "Hay una trayectoria, conocen el club, a los jugadores de Inferiores, conocen cómo se maneja el club, y me parece que es por el sentido de pertenencia. Es como lo veo yo".

"No entiendo cómo viene un técnico como Carlitos o como estuvo (Leandro) Somoza hasta hace poco, que no tiene ningún lazo con el club a debutar acá. ¿Por qué debiera hacerlo? ¿Qué relación hay? No la veo, la verdad que no la veo", agregó el exjugador de Rosario Central.

"Entiendo que Central es un club grande. Un técnico debutante podría hacerlo en un club más chico, del Nacional B... Sin desmerecer a nadie, pero yo lo entiendo por ese lado. Para mí tenía que venir un técnico con experiencia, como vino en su momento (Diego) Cocca. A los hinchas les puede gustar o no, pero es un técnico con respaldo. Después se fue de acá y ganó dos campeonatos, le fue muy bien. No es que acá vamos a ver qué pasa, no. Tiene que venir alguien que ya tenga experiencia y una trayectoria", cerró Equi González.