Los tremendos palazos del presidente del PSG a Neymar y otros jugadores: "Hay que ser..."

Bomba tras bomba de Nasser Al-Khelaifi. El presidente del PSG, en entrevista con el medio francés Le Parisien, puso en duda el futuro de Neymar en el club y lanzó durísimas indirectas contra él y el plantel, descartó la contratación de Zinedine Zidane en favor de otro entrenador y explicó que Kylian Mbappé jamás pidió a ningún jugador o técnico para renovar su contrato con el club.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, con Lionel Messi.

Al ser consultado sobre el rol de Neymar en el futuro del PSG, Al-Khelaifi lanzó una tremenda advertencia para él y el plantel: "Lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada. Mucho más. Todos tienen que estar al 100%".

"Obviamente, no éramos lo suficientemente buenos para llegar lejos. Para la próxima temporada, el objetivo es claro: trabajar cada día al 200%. Demos todo lo que tenemos por esta camiseta, demos el máximo y veremos el resultado. Debemos volver a ser humildes. Hay que cambiar para evitar las lesiones, las suspensiones y las faltas que ponen patas arriba un partido", agregó el presidente de PSG.

"Tenemos que dejar de decir: ‘Queremos ganar esto y lo otro’. Construimos. Hay que ser disciplinados dentro y fuera del campo. Quien quiera quedarse en su zona de confort, quien no quiera luchar, se quedará al margen. Y tenemos que crear un verdadero equipo, encontrar un verdadero espíritu colectivo. Esa será la misión del nuevo entrenador. Queremos jugadores que estén orgullosos de representar al PSG y dispuestos a luchar cada día", comentó Al-Khelaifi.

Por qué Zidane no, por qué Galtier sí

Terminantemente, Al Khelaifi confesó que el Paris Saint-Germain nunca buscó a Zidane: "Me encanta Zidane, era un jugador fantástico, con una clase increíble. También fue un entrenador excepcional, con tres títulos de la Champions League. Pero te diré una cosa: nunca hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente. Muchos clubes están interesados en él, también varias selecciones nacionales, pero nunca hemos hablado con él. Cuando digo 'nosotros', me refiero al PSG. Yo soy el presidente del PSG y nunca he discutido nada con él".

En ese sentido, el presidente del club parisino contó quién es el principal candidato para dirigir al PSG, el francés Christophe Galtier, actualmente en el Niza: "Hemos elegido otra opción. Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha. No estoy aquí para comparar entrenadores. Sé exactamente lo que necesitamos. Hay detalles en el club que no conoces”.

Al Khelaifi aseguró que no está cerrado ningún acuerdo con Galtier: “No, no por el momento. Tenemos una lista de entrenadores, estamos discutiendo con Niza, no es un secreto. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto a Niza y al presidente Rivère, cada uno defiende sus intereses".

Sobre la ilusión de los parisinos con la llegada de Zidane, afirmó: "Una cosa son los sueños y otra la realidad. Tal vez deberíamos cambiar nuestro eslogan... Soñar más grande es bueno, pero hoy debemos ser realistas, ya no queremos tantos lujos, queremos acabar con tanto brillo. Hemos hecho grandes cosas en los últimos once años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores".

Más frases picantes de Al-Khelaifi

-Su implicación en la renovación de Kylian Mbappé y la oferta del Real Madrid: "No me gusta hablar de mí mismo. Pero durante los últimos cinco años he establecido una relación especial con Kylian y su familia. Tiene una familia increíble. Nunca olvidaré que durante nuestros primeros seis encuentros con él y sus padres, que en ese momento estaban en Mónaco, nunca me hablaron de dinero, ¡nunca! Por eso los quiero tanto, admiro la educación que recibió. Este año se habló mucho, pero el dinero no llegó hasta las últimas semanas. La gente dice que se quedó por el dinero, ¡pero el Real le ofreció mucho más que nosotros! El verano pasado estaban dispuestos a ofrecer 170 millones de euros. ¡Ese dinero que estaban dispuestos a reinvertir este año cuando estuviera libre!".

-Sobre si Mbappé pidió un nuevo jugador o entrenador: "Tienes que dejar de decir eso. Voy a ser muy claro: el presidente soy yo y yo decido. Y sobre todo Kylian nunca ha preguntado nada sobre un jugador o un entrenador. Te lo prometo".

-Los jugadores que buscará el club: "Queremos jugadores que amen al club, que amen luchar, que amen ganar. Y queremos que esa mentalidad se extienda por todo el club".

-La academia de juveniles de PSG: “Estamos aquí por mucho tiempo. Vamos a tener el mejor centro de formación del mundo. Mi objetivo para los próximos años es tener sólo jugadores parisinos en nuestro equipo. Hay mucho talento en nuestra región. Los mejores jugadores de nuestra región merecen jugar en el PSG. Llevará tiempo, pero es un objetivo. Hace once años dije que quería formar al futuro Messi, hoy digo que queremos formar al futuro Mbappé, ¡que también vendría de París! No es fácil, pero tenemos todo lo que necesitamos para triunfar”.

-La llegada de Luis Campos como director deportivo: “Luis Campos se centrará en el primer equipo. Pero queremos descubrir nuevos talentos, nuevos mercados. Tenemos que explorar nuevas direcciones. Tenemos que encontrar jugadores que estén orgullosos de estar en París, por el club, por el fútbol y sólo por el fútbol. Luis Campos ha ayudado sobre todo al Mónaco y al Lille a ganar el campeonato. Inculca una cultura de trabajo duro, dándolo todo cada día. Pero el dinero es importante. No queremos perder dinero. Por ejemplo, Messi: hemos conseguido un trato increíble, dentro y fuera del campo. Menos de un año después, ya se ha amortizado".