Verstappen explotó tras el cambio de la F1 por las quejas de Hamilton: "Es vergonzoso que..."

Las quejas de Lewis Hamilton, Mercedes y el resto de los pilotos de la parilla de Fórmula 1 surgieron efecto: la FIA emitió un comunicado oficial con ciertas directrices para disminuir el porpoising que tienen caracter obligatorio para todos los equipos. Sí, esto incluye a Red Bull, la única escudería que casi no sufrió del rebote como consecuencia del efecto suelo de los nuevos autos y lo aprovechó para poner a sus dos pilotos en la punta del campeonato. Por esta razón, Max Verstappen explotó en los micrófonos en la previa a los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá.

Verstappen lideró los primeros entrenamientos libres en Canadá (motorsport.com)

Con este comunicado, las escuderías realizarán ciertos exámenes técnicos a los autos y deberán ajustar la altura con respecto al suelo de los mismos según los resultados. Lógicamente, los equipos que sufran más del porpoising, como Mercedes, tendrán que pasar más tiempo en el garaje trabajando en las modificaciones que los que casi no acusan del rebote, como Red Bull. Sin embargo, para Verstappen es "un poco decepcionante tener otro cambio de reglas en medio del año". Luego, el neerlandés subió la temperatura de sus declaraciones.

"No es que nos afecte más o menos que a otros equipos, pero no debería ser que alguien se queje mucho y de repente se modifiquen las normas. Si no puedes diseñar el coche para eso, es tu culpa, no la de las reglas, para mí es un poco vergonzoso", declaró el vigente campeón y líder de la Fórmula 1 en una entrevista con Racer.

Estas palabras del piloto estrella de Red Bull se suman a las de Christian Horner, el jefe de equipo de la escudería austríaca, que había dicho que la FIA debía intervenir sólo si el porpoising representaba un problema real para todos, porque "algunos coches tienen problemas y hay algunos coches que tienen muy pocos problemas", en clara referencia a los rendimientos dispares entre su escudería y Mercedes.

Con las picantes declaraciones de Verstappen, la novela del porpoising suma un nuevo capítulo. Red Bull es el que menos rebote sufrió en las primeras ocho jornadas de la Fórmula 1 y todavía no se sabe qué le sucederá a los equipos que no cumplan con las indiciaciones obligatorias de la FIA. De todas formas, habrá que esperar hasta la clasificación y la carrera del Gran Premio de Canadá para ver los efectos del comunicado del ente mundial del automovilismo.