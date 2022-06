Marcone y el insólito motivo por el que no puede firmar en Independiente

Se demora la firma de Iván Marcone en Independiente. Y es por un insólito motivo. ¿Qué pasó? En el Rojo no hay tesorero después de la renuncia de Atilio Bouza y, al no haber nadie que ocupe el cargo, el refuerzo estrella para Eduardo Domínguez todavía no pudo rubricar su vínculo.

Iván Marcone no pudo firmar su contrato con Independiente.

El volante, quien se hizo la revisión médica este martes y anunció con ilusión que se trataba del "día más importante" de su carrera por su sueño de jugar en Independiente, todavía no pudo dar el paso que falta para oficializar su traspaso al equipo de Avellaneda.

Hincha fanático del Rojo, Marcone llegaría al club por dos millones de dólares a pagar en cuotas a partir del año que viene. El problema es que Atilio Bouza, el tesorero de Independiente, renunció por no estar de acuerdo con algunas decisiones que tomó la dirigencia y la comisión directiva aún no definió quien va a reemplazarlo para revisar los contratos pendientes por firmar.

Todo esto se da a dos semanas de que se terminen los contratos de varios jugadores del Rojo y en el medio de un mercado de pases en el que el club necesita reforzarse para mejorar su imagen futbolística, con varias salidas ya confirmadas y vínculos que todavía no están resueltos.

"Hace muchos años que tengo este sueño y estoy deseando que se pueda hacer realidad", había manifestado Marcone en la puerta de una clínica de Buenos Aires, donde se realizó los estudios correspondientes previos a la firma de su contrato, que todavía no pudo concretar.



"Es el día más importante. Si bien tuve la posibilidad de ganar títulos y estar en clubes importantes, el deseo y la felicidad de poder estar en Independiente es superior. Es una sensación difícil de explicar. Pasé toda mi vida en la tribuna junto a mi papá. Voy a tratar de disfrutarlo", había indicado el ex Arsenal, Lanús, Boca, Cruz Azul y Elche.