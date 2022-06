La sentencia de Florentino Pérez sobre la decisión de Kylian Mbappé de renovar en el PSG: "No me cabe en la cabeza..."

Desde el primero de enero, cuando Kylian Mbappé comenzó a negociar su futuro como agente libre, se lo ligó fuertemente al Real Madrid. Todo indicaba que el futuro del francés tenía destino español, pero en las últimas semanas de negociaciones todo cambió y terminó firmando la extensión de su vínculo con el París Saint Germain. En este contexto, Florentino Pérez no se guardó nada y en una entrevista con El Chiringuito apuntó con munición gruesa al entorno del jugador.

“Creo que lo que más le ha podido influir es la presión política, entiendo que él estaría muy bloqueado. Está diciendo toda la vida que su sueño es jugar en el Madrid y al final... lo ha tenido que pasar muy mal, uno intenta salir por la vía por la que antes se le acabe el pánico”, comenzó el presidente del último ganador de la UEFA Champions League.

Además, sobre las influencias políticas, soltó: “No me cabe en la cabeza que el Rey llame aquí para decirle al Betis que no se vaya no se qué jugador. Por lo que sea ha cambiado de opinión. No es fácil que te llame el presidente de la República o la alcaldesa de París para decirte que no te vayas... y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador”.

“Cambia, le ofrecen otras cosas, le presionan y ya es otro futbolista. No hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar. Le tengo cariño, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar sus circunstancias y no es fácil", soltó.

Para finalizar, lejos de bajarle el tono a su descargo, sentenció: "Yo creo que su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito. Me dicen que la madre se ha quedado apenada. Ya no era el Mbappé que yo quería. El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG. Yo quiero al del sueño”.