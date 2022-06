El gran candidato a ser el nuevo DT del PSG y una increíble historia: mandó a Gallardo al hospital

Mauricio Pochettino transita estos días todavía como entrenador de París Saint-Germain. “Hay muchos rumores. Ya me echaron cada semana”, recordó hace unos días el santafesino. Si bien el club no oficializó su desvinculación, la danza de nombres de la que emergería su reemplazante se baila desde hace tiempo en la capital francesa.

Zinedine Zidane, el brasileño Thiago Motta, el alemán Joachim Löw, el español Roberto Martínez, el italiano Antonio Conte y hasta Marcelo Gallardo fueron mencionados como candidatos a aterrizar en ese banco en el que todavía se sienta Pochettino y que, según establece su contrato, debería ocupar hasta junio de 2023. Entre tantos nombres rutilantes, uno menos sonoro se escuchó fuerte en las últimas horas: Christophe Galtier.

La decisión marcaría una novedad en el club: en los 11 años de gestión del Fondo Soberano de Inversión qatarí, el PSG nunca buscó a un entrenador que estuviera trabajando en un conjunto de la Liga de Francia. En este período, pasaron Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery y Thomas Tuchel antes de Pochettino. Todos arribaron con antecedentes recientes fuera de Francia. Galtier es la contracara de ello.

Este marsellés de 55 años inició su carrera como asistente en el Olympique de su ciudad (el club en el que había debutado como futbolista en 1985) en 1999, apenas unas semanas después de colgar los botines (su último club fue el Liaoning chino). A poco de comenzar ese recorrido y mientras era ayudante de Bernard Casoni, coprotagonizó con Marcelo Gallardo el hecho más bochornoso de su carrera, explica Clarín.

El 7 de abril de 2000, durante el entretiempo del partido que Olympique y Mónaco disputaban en el Velodrome por la 34ª fecha de la Ligue 1, Gallardo y Galtier se trenzaron a puñetazos en el pasillo que unía el terreno de juego y los vestuarios. El actual DT de River terminó esa noche en un hospital, con el rostro tumefacto, un ojo morado y el tórax muy golpeado, y denunció que había sido víctima de una emboscada.

“Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa”, justificó Galtier, quien fue suspendido por seis meses debido a aquel incidente cuya gravedad llamó la atención incluso de Marie Buffet, la ministra de Deportes del Gobierno que encabezaba Jacques Chirac. “Lo que sucedió fue extremadamente grave para el deporte de alto nivel, el deporte profesional y el deporte en general. Vaya ejemplo para los jóvenes que ven a sus ídolos agredirse en los pasillos de un estadio”, lamentó la funcionaria.

Pese a aquella escaramuza y la suspensión que debió cumplir, Galtier continuó trabajando en el Olympique hasta mediados de 2001. Luego tuvo experiencias en el exterior en el Aris Salónica griego, el Al Ain emiratí y el Portsmouth inglés, y también se desempeñó en su país en Bastia, Sochaux y Olympique de Lyon, siempre como asistente.

Su primera experiencia como entrenador principal comenzó el 15 de diciembre de 2009, cuando Saint-Etienne despidió a Alain Perrin, el entrenador de quien era ayudante y con quien había trabajado también en Sochaux y Lyon. Le tocó hacerse cargo de un equipo que solo había ganado uno de sus últimos nueve encuentros y coqueteaba con el descenso.

Galtier logró esa temporada mantener en primera al club más ganador en la historia de la Ligue 1. Y en las siguientes lo devolvió a los primeros planos: fue campeón de la Copa de la Liga en 2013 y lo llevó a la Europa League en 2013, 2014, 2015 y 2016.

Christophe Galtier dirigió a Saint-Etienne durante siete años y medio.

El 29 de diciembre de 2017, seis meses después de haberse desvinculado de Saint-Etienne, le tocó nuevamente hacerse cargo de un conjunto muy golpeado: el Lille, que venía de un breve y fallido ciclo al mando de Marcelo Bielsa. Tras tomar las riendas con el equipo en el penúltimo escalón de la tabla, Galtier logró mantenerlo en primera, como había sucedido en el conjunto de camiseta verde ocho años antes.

Después de un subcampeonato en 2019 y un meritorio cuarto puesto en 2020, el Lille de Galtier logró lo que parecía imposible: destronó a París Saint-Germain y se quedó con el título en 2021. Y lo consiguió con un presupuesto modesto y un plantel sin estrellas, que conformó con la asesoría del portugués Luis Campos, quien la semana fue presentado como nuevo asesor deportivo de la rama masculina del fútbol del PSG.

Apenas dos días después de conseguir el título, anunció su partida. “Este ciclo de cuatro años es lo suficientemente largo para un entrenador. Siento que este es el momento de dejar este hermoso club. Necesito otra cosa. No quiero caer en una rutina, como sucede muchas veces, como me sucedió en Saint-Etienne”, justificó.

De allí se mudó a Niza, con el que completó una aceptable primera temporada, en la que finalizó quinto en la Ligue 1 (logró la clasificación a la Conference League) y fue subcampeón de la Copa de Francia (perdió la final ante Nantes). En ese certamen, eliminó a París Saint-Germain en los octavos de final y al Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli en los cuartos.

Sin embargo, nada de ello dejó conforme a Julien Fournier, director de fútbol de Niza, quien el viernes pasado, en una entrevista publicada en L’Equipe, trazó un balance bastante gris. “Creo que Galtier podría haber tenido más éxito. Este equipo, tal como está constituido, podría haber obtenido mejores resultados. Con más empuje ofensivo, a veces con más coraje”, sentenció el dirigente, bastante poco contemplativo con el entrenador.

Según L’Equipe, el vínculo entre Galtier y Fournier llegó a “un punto de no retorno” y si bien el DT tiene un año más de contrato, en la Costa Azul ya saben que no contarán con él en la próxima campaña. “Cuando viene un club como el PSG a buscar a uno de tus jugadores o tu entrenador, es complicado decir que no”, reconoció Fournier. Todo indica que pronto recibirá desde la capital francesa una oferta que no podrá rechazar.