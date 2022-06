La dolorosa frase de Gareca tras la eliminación de Perú del Mundial: "Vino una multitud y no les..."

El entrenador del seleccionado de Perú, Ricardo Gareca, advirtió que este "no es el momento" para definir su continuidad, luego de la dolorosa eliminación por penales que dejó a su equipo fuera del Mundial de Qatar a manos de Australia, en el partido de repechaje disputado hoy en Doha.



"Este no es el momento para hablar de mi continuidad. Ahora estoy muy dolido, como todos los muchachos y la gente. Esas decisiones se toman después de hacer un profundo análisis en frío y no precisamente ahora", remarcó Gareca durante la conferencia de prensa poseliminación por penales 5-4, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos regulares y los 30 suplementarios.



"Estos son partidos muy tensionantes, donde en un solo juego se define todo. Nosotros entrenamos para este partido, pero es algo atípico. Ellos son fuertes físicamente pero nosotros también respondimos en ese aspecto", analizó el "Tigre".

"Vino una multitud acá y no le pudimos dar una alegría a la gente", largó Gareca.

Ricardo Gareca habló tras la derrota de Perú, agradeció el enorme apoyo del público peruano y se lamentó por no poder darles la alegría del triunfo.





Lo curioso sobre el contrato de Gareca con la Federación Peruana es que el mismo terminó hoy, conjuntamente con este partido de repechaje, puesto que tenía prolongación automática hasta el Mundial pero eso no pudo ser.



"El equipo, en algún momento determinado del partido, se soltó. A veces resulta complicado enfrentar a esta clase de equipos. Estuvimos incómodos y no estuvimos finos. pero tampoco nos vimos superados", apreció el entrenador de 64 años.



"Y respecto del arquero de Australia que ingresó para los penales (Andrew Redmayne) y bailaba, no tengo nada que decir. Si lo que hace está dentro del reglamento, no se puede decir nada sobre eso", apuntó finalmente Gareca.



De esta manera el entrenador argentino no pudo consumar la segunda clasificación consecutiva a un Mundial, luego de lograrlo en Rusia 2018 tras 36 años en que Perú no visitaba una Copa del Mundo. Dejó huella de las grandes en el país incaico. Su futuro es una incógnita.