La foto de Ángel Di María que ilusiona a todo Rosario Central

Ángel Di María quedó libre del Paris Saint-Germain y varios clubes grandes de Europa se lo disputan. Juventus y Barcelona, los más nombrados para quedarse con él, todavía no llegaron a un acuerdo pero el mercado de pases estará abierto por mucho tiempo y hay tiempo de llegar a los números buscados. El número que busca Di María es el uno, que significa un año de contrato. Es que el Fideo quiere un último año en Europa y un cierre de su carrera en Rosario Central, el club de sus amores y donde nació futbolísticamente.

El Fideo, autor de dos goles que valieron dos títulos en la Copa América y la Finalissima para la Selección argentina, ilusionó a todos los Canallas este jueves con una foto: vistió nuevamente la camiseta de Rosario Central, que publicó las imágenes en redes sociales.

"¡Te queda pintada, Ángel! El causante de las últimas alegrías de todos los argentinos, Ángel Di María, recibió y se puso la camiseta más linda del mundo, la de sus amores, la de Rosario Central", escribieron en las cuentas oficiales del club rosarino.

El Fideo, quien disfruta de sus vacaciones en Rosario y en las últimas horas también publicó imágenes con Maximiliano Rodríguez, otro ex Selección e ídolo de Newell's, tendría en sus planes quedarse en el fútbol europeo al menos una temporada más para tener rodaje para el Mundial de Qatar 2022 y, una vez finalizada su extensa y exitosa etapa en el Viejo Continente, regresar a Central para cerrar su carrera como futbolista.

Qué dijo Ángel Di María sobre una vuelta a Rosario Central

Di María no escondió sus intenciones de quedarse un año más en Europa para estar al 100% para el Mundial, aunque se refirió al cariño de la gente de Central: "Me lo hacen sentir. Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo. Sí, mucha gente me dice que soy un referente y que demostré que salí de ahí, pero quiero volver y demostrarlo".