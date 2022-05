La llamativa pregunta de Marcos Rojo a Magnín tras el primer gol de Boca a Tigre: "Me dijo..."

Con la llegada del HD y las cámaras que muestran cada vez más en detalle lo que sucede en un campo de juego, muchos diálogos entre los jugadores quedaron expuestos a tomar estado público. Por eso es común ver cómo se llevan la mano o la camiseta a la boca para evitar la lectura de labios que deje al descubierto un reproche, una crítica o hasta un simple comentario cómplice.

Algo de eso pasó en la tarde del sábado en Victoria. Cuando Boca, que era más que el local, se puso 1-0 por el gol de Pipa Benedetto, antes de que Tigre sacara del medio se vio un llamativo diálogo entre Marcos Rojo y Pablo Magnín en el círculo central.

La cámara de Paso a Paso capturó el momento que se dio a los 44 minutos del primer tiempo, luego Boca terminó ganando 2-0, Tigre igualmente se clasificó tercero por las derrotas de Aldosivi (1-2 con Arsenal) y Huracán (0-3 con Independiente), y el periodista Matías Pelliccioni fue al vestuario local a consultar al delantero de Tigre sobre esa particular charla con Rojo.

"Me preguntó qué nos servía a nosotros, qué tenía que pasar (para clasificarnos)... Nada, solamente eso. Yo le dije que no sabía si con el empate nos alcanzaba", confesó sin filtro Magnín, que además dejó en claro que no tenía muy presente qué debía pasar para que Tigre se clasificara a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Finalmente Huracán perdió, a Aldosivi le dieron vuelta el partido y Tigre, pese a la derrota con Boca, terminó tercero y el miércoles irá al Monumental para enfrentar a River, por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga, trofeo que el Matador ya ganó en 2019, cuando venció 2-0 a Boca en la final en Córdoba.