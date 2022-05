La frase de Leandro Paredes sobre la Selección argentina que ilusiona de cara al Mundial

Leandro Paredes fue parte del popular "Versus" de TyC Sports y dejó varios títulos. El volante de PSG habló de todo, y de todos, pero al momento de hablar de la Selección argentina llenó de ilusión a los fanáticos con una simple frase que marca el sentido de pertenencia que tiene el plantel que conduce Lionel Scaloni: "Se armó un grupo increíble, que se extraña".

"Cuando estas en tu club a veces decís: ¿Cuánto falta para ir a La Selección?, te da gusto estar ahí, querés estar en el predio, querés ponerte la camiseta de entrenamiento, querés estar tomando maté. Es algo que se formó gracias al entrenador también y gracias a la clase de personas que hay. Es muy difícil pasarlo tan bien durante muchísimo tiempo, no nos cansa el vernos todos los días, juntarnos todos los días al entrenar. Hay muchas fotos que también pensamos antes porque son cábalas también", reveló.

Sobre el Mundial de Qatar, las chances de Argentina y los candidatos a ganarlo, expresó: "Somos un equipo que seguramente tratará de hacer las cosas muy bien para llegar los más lejos posible. Tenemos un plantel muy bueno como para pelear hasta el final. Francia, es el último campeón y tiene una selección muy buena; Inglaterra, tiene una selección muy buena y España".

También se refirió a Lionel Messi: "Acá en el edificio un italiano me pregunta siempre: ¿Qué es mejor? ¿Cómo jugador o cómo persona? Y le digo que para mí es mucho más como persona, así que imagínate que clase de persona que es. Más allá del encontronazo ese tuvimos, después de eso me mostró más todavía lo que es como persona por como me trato, por como hizo que no paso nada y hoy seguimos con la relación como venía. Es un chico más y tratarlo también así, por vivir el día a día con él es lo más".