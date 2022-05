La desagradable frase de Peter Shilton tras la subasta de la camiseta de Maradona: “No la usaría ni para…”

El pasado miércoles finalizó la subasta de la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona cuando le marcó los goles a Inglaterra en México 1986. Quien la tenía en su poder era Steve Hodge, que se quedó con la reliquia luego del recordado partido, y el ganador pagó más de 9 millones de dólares para quedarse. Fueron muchas las reacciones que tuvo la novedad y en las últimas horas apareció Peter Shilton, el hombre que sufrió aquellos tantos, quien volvió a cargar contra el astro fallecido.

"No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow", expresó molesto y agregó: "Si hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía".

"Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego. Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista", agregó con ironía.

Sin embargo, reconoció que luego de conocer la suma que pagaron por ella quizás la hubiera cambiado: "Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho".

"Me alegro por él (Hodgey). Él tiene venganza por todos nosotros. Ha ganado una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera", cerró el arquero que todavía no logra superar lo que pasó aquella tarde donde Diego pasó de ser figura a leyenda.