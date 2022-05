Fórmula 1: Carlos Sainz sufrió un insólito accidente a horas de correr en Miami

Carlos Sainz se prepara para buscar su primera victoria de la temporada, pero en la previa de los entrenamientos que la Fórmula 1 disputará en el flamante trazado de Miami, sufrió un accidente por el que debió ser atendido por el equipo Ferrari.

El español recorrió la pista caminando, una escena que puede verse habitualmente, pero cuando quiso ingresar a boxes golpeó su cabeza con el marco de una "ventanita" metálica e inmediatamente comenzó a sangrar. El video, compartido por la cuenta @Dagues_ en Twitter, se volvió viral en segundos y tuvo muchas reacciones, algunas de ellas muy graciosas.

Hasta el momento, en ninguno de los canales de comunicación del equipo italiano se han pronunciado al respecto. El comienzo de temporada para el piloto de Ferrari no está siendo el mejor. Hasta sus dos abandonos consecutivos, Sainz no se había perdido una carrera desde su llegada a Maranello. Sin embargo, el madrileño no se desanima y espera darle la vuelta a esta situación.

"Creo que tan pronto como acabe la racha de la mala suerte, llegarán los buenos momentos. La historia me ha demostrado muchas veces que así es en este deporte. Solo necesito seguir con paciencia, mantenerme tranquilo y vendrá", expresó Sainz, que se ubica en el quinto lugar del certamen.