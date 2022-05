El fuerte “me gusta” de la mamá de Mbappé tras el título del Real Madrid en la Champions

Real Madrid, acostumbrado a celebrar en el plano internacional, logró por decimocuarta vez en su historia levantar el trofeo de la UEFA Champions League y reafirmó, una vez más, su posición como el más ganador de Europa. En este marco, y tras su negativa de convertirse en nuevo jugador del Merengue, Kylian Mbappé estuvo en el foco de las publicaciones en las redes sociales tras la consagración del elenco español.

En esta ocasión un me gusta que se viralizó fue el de su madre. La cuenta de Twitter de Fayza Lamari decidió darle like a un posteo realizado por Herve Penot. El periodista del diario L'Equipe publcó un análisis personal sobre la decisión que tomó el delantero francés de no darle el sí final al Merengue.

"Esta es la razón por la cual @KMbappe hizo bien en permanecer en @PSG_inside. ¿Cuál es el valor añadido de ir a un campeón de España y de Europa? Ninguna. Imposible hacerlo mejor incluso anotando 70 goles. En París, puede hacer historia. A partir del próximo año?", escribió Penot en su perfil.

De este modo, Fayza Lamari le envía un mensaje esperanzador a todos los fanáticos del París Saint Germain de cara a la próxima temporada. Desde el entorno de Mbappé son optimistas y piensan que, con el delantero francés como eje, el elenco parisino puede romper su maleficio en el certamen internacional de una vez por todas.