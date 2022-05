Un histórico inglés pidió echar a Cristiano Ronaldo del Manchester United: "Va a ser..."

Jamie Carragher es un histórico futbolista inglés, muy vinculado al Liverpool, polémico por algunas de sus opiniones en televisión, con cruces importantes con otros jugadores como Lionel Messi, quien alguna vez le mandó un mensaje por Instagram para decirle "burro". Ahora, el exdefensor fue noticia por sus comentarios contra Cristiano Ronaldo, a quien criticó duramente. Ante la llegada del neerlandés Erik Ten Hag como entrenador de Manchester United, Carragher le recomendó sacarse de encima a CR7.

Con grandes cambios esperados en Old Trafford en el verano inglés debido a la llegada de Ten Hag y después de una temporada desastrosa que dejó a los Red Devils apenas en la Europa League, el nombre de Cristiano fue la primera duda para continuar en el club. El nuevo entrenador despejó todas las dudas y aseguró estar emocionado por poder trabajar con el crack portugués: "Es un verdadero ganador y un jugador magnífico".

Ante esta situación, Carragher cargó con todo contra CR7 en el programa The Overlap del exfutbolista Gary Neville en YouTube, aunque también reconoció su trayectoria: "Cuando Klopp llegó a Liverpool se deshizo de varios jugadores apenas llegó. Tomar esa gran decisión inmediatamente hace que el resto piense 'este hombre toma su trabajo seriamente', comenzó.

Jamie Carragher, histórico de Liverpool, destrozó a CR7.

"Estoy convencido de que Ten Hag tiene que hacer eso con Ronaldo, independientemente de que se lo permitan o no, y lo dije consistentemente esta temporada, no fue un buen refuerzo. Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia, fue un millón de veces mejor de lo que yo podría ser, no puedo ni atarle los cordones, obviamente, y no digo esto como una falta de respeto a él", siguió Carragher, con una crítica disfrazada de elogio.

En ese sentido, el inglés explicó: "El problema es que Ronaldo nunca jugó en un equipo tan malo, jugó en los mejores equipos y tiene la actitud de querer ser la estrella principal, tratar de marcar goles, llevar al equipo adelante, y cuando estás en un gran equipo eso es positivo. Cuando no jugás en un gran equipo es algo que puede ser negativo, y creo que fue negativo esta temporada".

Cristiano consiguió dos premios al jugador del mes en la Premier.

Por otro lado, Carragher se refirió a la edad del portugués y aseguró que es necesaria una renovación en ese puesto: "Manchester United no puede empezar la próxima temporada con un delantero que va a cumplir 38, aunque haga goles eso no está bien para Manchester United. Necesitan comprar un delantero, ¿pero a quién comprás? ¿A uno que vaya a jugar o a uno que se vaya a sentar en el banco? Si comprás uno muy bueno tiene que jugar, y Ronaldo tiene que ir al banco".

Además, advirtió sobre el temperamento de Cristiano, a quien le encanta estar en todos los partidos: "Ronaldo va a ser un problema enorme para Manchester United la próxima temporada si no juega todos los partidos, ya lo vimos en esta temporada, incluso cuando entra como suplente, a veces el técnico lo sacó correctamente y él hizo un escándalo".

Finalmente, Carragher repitió el pedido al técnico y tomó este momento como el ideal para echar a CR7: "Este es el momento en el que el técnico es más poderoso, en su primer día de trabajo, y debería poder tomar esas grandes decisiones como lo hicieron otros entrenadores top".

Cristiano Ronaldo fue la gran figura de los Red Devils en esta floja temporada a nivel grupal: convirtió 24 goles entre todas las competencias y Manchester United no consiguió ningún triunfo en los seis partidos en los que el Bicho se ausentó. Además, fue premiado dos veces como el mejor jugador del mes en la Premier League.