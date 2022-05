Turf: con Lord Triumph nace una estrella

El tordillo Lord Triumph fue la gran figura de la reunión de hoy en el Hipódromo de Mendoza. La jornada contó con un buen marco de público a pesar del frío y las desinteligencias de la organización. La realidad es que desde hace un tiempo el turf de Mendoza no va por buen camino.

La actividad no levanta la puntería y el descontento ante esta situación es general. Profesionales, propietarios y aficionados se manifiestan permanentemente en desacuerdo con lo que sucede, pero pocos parecen tomar registro del tema. El principal descontento está dirigido al accionar de varios de los integrantes de la Comisión de Carreras, el cual en general es bastante erróneo y por supuesto termina perjudicando a la actividad.

Errores en la confirmación de las programaciones (como los que sucedieron hoy) o inconsistencias generales en cuanto a las reglas de la actividad (últimamente el reglamento cambia domingo a domingo según la conveniencia de algunas personas) son algunos de los factores que parecen haber llegado a un límite. Claramente, buena parte de esta Comisión no está desarrollando bien sus tareas y el Hipódromo entero clama por un cambio urgente.

Será fundamental, de cara al futuro, que la dirigencia del Instituto Provincial de Juegos y Casinos comprenda que esta acumulación de errores (no propios en este caso) termina perjudicando su imagen. Hoy más que nunca la actividad necesita de unión, buenas voluntades y dialogo. Lo negativo es que nada de esto sucederá hasta que no se cambien algunas piezas.

Entre las “perlas” de hoy habrá que mencionar que volvió a suspenderse una carrera por falta de ratificados. Algo que ya es casi una costumbre, había ocurrido lo mismo en la primera reunión de este mes. Los desaciertos parecen no tener fin en la Catedral.

LORD TRIUMPH Y SU PRIMER GRAN VICTORIA CLÁSICA

Más allá de todo lo mencionado anteriormente, el turf sigue adelante y generando buenos espectáculos. Uno de ellos fue brindado hoy por Lord Triumph (Cima de Triomphe) quien se impuso en el Clásico “25 de Mayo”. El pupilo de Daniel Mignani venció por cuatro y medio cuerpos a Pulpinello dando una gran muestra de sus condiciones. El de la caballeriza Don Coco había sido cuarto de Malaikan en el Clásico “Vendimia” de marzo pasado, en lo que había sido su primera incursión en una prueba jerárquica. Hoy el tordillo vino a cuatro largos de los punteros Malaikan y Darth Vader para dominar la carrera faltando 300 metros para el disco y dejar notable impresión. Aún faltan dos meses para el Santo Patrono Santiago, pero está muy claro que el bueno de Lord Triumph ya tiene pasaje para la gran carrera.

QUE HA PASAO SIGUE INVICTO

El dos años Que Ha Pasao (Que Vida Buena) sumó un nuevo y destacado triunfo para su excelente campaña (dos ganadas sobre dos corridas). El pupilo de Oscar Rébora se subió a la cima de los productos de dos años de la región y planea seguir sumando. Hoy doblegó por cuatro cuerpos a Amigo Cordial (que corrió muy bien) en un tiempo de 1’ 14” 1/5 para doce cuadras.

EL CRACLK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder del bueno de Cristian López, quien redondeó un buen triplete de victorias. Arrancó con Faraón Joy, continuó con Ansinna (uno de los mejores triunfos de la tarde) y cerró con Lord Triumph en el clásico. Gran presente para uno de los jinetes más experimentados del medio.

LO QUE VIENE

La próxima jornada en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 12 de junio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “PULPINELLO” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FARAÓN JOY 57 C. López

2° BARÓN SUREÑO 56 F. Campos 5 cpos

3° PORCHY 57 J. Gómez pczo

U° STORMY KNIGHT 57 S. Fernández s/aprec.

No corrieron: (2) MR BECKHAM. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 7,05. Tiempo: 1’ 36” 2/5. Por: Fortify y Stormy Fábula, de 4 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo. Enemigo de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “73° ANIV. INAUGURACIÓN HIPÓDROMO DE MENDOZA” - (Cat. Int.) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GUARRO 57 S. Fernández

2° AIRE PURO 59 J. Gómez 5 cpos

3° YOCO EMBRUJADO 57 N. Aguirre 4 ½ cpos

U° PRADA GIRL 57 C. López 2 cpos

No corrieron: (2) COFFEE KING, (6) CANDIDATE IN. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 2,80. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Ever Peace y Vernita Green, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato de MDZ On Line.

3ra carrera

Premio: “BEST FELINA” – (Extraoficial) – 250 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

4ta carrera

Premio: “EL CHOLO” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MESSI CAP 58 R. Herrera

2° NIPPONIA 58 W. Escudero 1 cpo

U° LOCO JUANCHO 61 F. Gómez 1 ½ cpos

No corrieron: (1) QUINTO PANTERA FED. Dividendo del Ganador: $ 1. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: L. Lombino. Stud: Mi Primer Bebé. Enemigo de MDZ On Line.

5ta carrera

Premio: “NOBLE FELIGRÉS” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° POCHI 58 R. Becerra

2° ANGELITO 60 L. Escudero pczo

U° JEFE 58 S. Fernández cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3. Tiempo: 15” 1/5. Cuidador: R. Becerra. Stud: Alex. Enemiga de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “MR. SINATRA” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ILUMINADA TOSS 60 L. Escudero

2° COLOMBIANA 58 J. E. Alves S. 1 cpo

U° MM ESPARTA VISION 58 S. Fernández ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,55. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: S. Mattos. Stud: La Familia. Candidata de MDZ On Line.

7ma carrera

Premio: “COPA UTTA – 23 DE MAYO DÍA NAC. DEL TRABAJADOR DEL TURF” - (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANSINNA 57 C. López

2° VECINAL KEY 57 R. Zapata 6 cpos

3° SENSE FITZ 55 S. Quinteros 4 cpos

4° URBAN LEGEND 53 J. Gómez 2 ½ cpos

5° VERSERO INC 56 N. Aguirre 1 ½ cpos

U° SUBAN EL VOLUMEN 57 H. Betansos 4 cpos

No corrieron: (3) ANDRE RIEU, (4) ORIENTAL DUBAI, (5) FOREST BANKER. Dividendo del Ganador: $ 5,45. Dividendo de la Combinada: $ 8,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,30. Dividendo de la Trifecta: $ 193,20. Tiempo: 1’ 7” 2/5. Por: Arándano En Boca y Linda Tropilla, de 5 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marco.

8va carrera

Premio: “BAUTY PERFECT” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOY DEL BENJA 60 J. Ortíz

2° SINAN 59 E. Tello 1 ½ cpos

U° EUCLIDIANA 59 S. Fernández 1 cpo

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 1,50. Tiempo: 18” 2/5. Cuidador: A. Lucero. Stud: Virgen de Guadalupe. Sport de MDZ On Line.

9na carrera

PREMIO: “GALLEGO JUANCHO” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COMPÁS VIOLENTO 60 L. Escudero

2° ARISIN 59 S. Fernández 3 cpos

3° MENDOCINO DE BRASIL 58 N. Aguirre ¾ cpo

U° RACCONTO 58 C. González ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Tiempo: 20” 2/5. Cuidador: C. Romero. Stud: El Tata. Enemigo de MDZ On Line.

10ma carrera

Clásico: “25 DE MAYO” – (Cat. Interior) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LORD TRIUMPH 60 C. López

2° PULPINELLO 60 S. Fernández 4 ½ cpos

3° MALAIKAN 60 J. Gómez 9 cpos

U° DARTH VADER 60 H. Betansos 1 cpo

No corrieron: (4) INCA BOY, (6) VERTICAL DUBAI. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 6,75. Tiempo: 2’ 6” 2/5. Por: Cima De Triomphe y Lady Mulan, de 4 años. Cuidador: D. Mignani. Stud: Don Coco.

11ma carrera

Clásico: “PATRIA” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE HA PASAO 56 L. Flecha

2° AMIGO CORDIAL 55 S. Quinteros 4 cpos

3° LA SOCIEDAD (*) 52 J. Gómez ¾ cpo

U° PORT BARTON 55 N. Blasco 22 cpos

(*) Reclamó contra Amigo Cordial y no prosperó.

No corrieron: (4) CHE CARIOCA, (6) YAGUFLOR LETAL. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Tiempo: 1’ 14” 1/5. Por: Que Vida Buena y So Splendor, de 2 años. Cuidador: O. Rébora. Stud: Esquina Alta (San Juan). Candidato de MDZ On Line.

12ma carrera

PREMIO: “KEMPAITAI” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ROMARIO 58 N. Aguirre

2° WELLS DUBAI 60 J. E. Alves S. 1 cpo

3° CHAU OPTIMUN 59 C. López cbza

4° CRAZY DEL LAGO 58 R. Becerra 3 cpos

5° JORDAN SPEED 58 R. Herrera 2 cpos

U° UNTONALI 60 J. Ortíz 6 cpos

No corrieron: (6) ANY OTHER DAY. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 28,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 29. Dividendo de la Trifecta: $ 102,05. Tiempo: 29” 1/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: Los Primitos. Sport de MDZ On Line.