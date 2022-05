Marcos Rojo reveló el juramento interno del plantel de Boca antes de la final: “Era bancar al…”

Una vez conseguido el título de la Copa de la Liga Profesional, Marcos Rojo reveló que desde Boca se tomaron muy en cuenta las críticas recibidas y que incluso sirvieron como impulso en la final contra Tigre.

“Nos habían criticado mucho y teníamos que demostrar. Estábamos bien, siempre estuvimos muy juntos y tuvimos muchas charlas de todo tipo antes del partido", explicó el defensor.

Asimismo, se refirió a Sebastián Battaglia y sus compañeros: "Teníamos que estar unidos y bancar al entrenador dentro de la cancha. La personalidad y la jerarquía de los jugadores hicieron que ganemos el torneo".

"Se habla mucho de Boca y tenes que acostumbrarte, estar bien de la cabeza. Yo soy grande, pero pienso en los chicos porque para ellos debe ser muy difícil", agregó Rojo sobre los constantes malos comentarios.

En ese contexto, el ex Estudiantes de La Plata recordó un consejo de Juan Sebastián Verón: "Un día me mandó un mensaje y me dijo que tenía que dejar que hablen y responder en la cancha. Y así lo hice siempre".