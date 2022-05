Tevez reveló por qué no volvió a la Bombonera: “Sería como un puñal porque…”

Boca acaba de consagrarse una vez más como campeón del fútbol argentino. Un día después del título, uno de los grandes ídolos del pasado reciente del club, Carlos Tevez, habló como hincha en un vivo de Instagram con el streamer El Mazi: "Estoy festejando doble por el triunfo del City y Boca. Ya estoy acostumbrado. Estamos acostumbrados a ganar. Antes, como jugador. Ahora, como hincha. Contentos, felices, como tiene que ser. Ya quiero que sea jueves o viernes para seguir festejando. No tengo que ir a entrenar, vamos a seguir festejando. A lo Boca, como siempre", dijo El Apache, haciendo referencia también al partido que Boca jugará ante el Deportivo Cali en la Bombonera, el jueves.

Lo curioso es que el 10º máximo goleador histórico de Boca (94 en 275 partidos) aún no ha regresado al Estadio Alberto J. Armando desde que se concretó su salida del club, el 4 de junio de 2021, con 11 títulos oficiales con la camiseta Xeneize.

En una entrevista con el Mazi Solo, Tevez aclaró que festejó el último título de Boca y contó por qué todavía no volvió a ver un partido en la Bombonera. pic.twitter.com/QKxEz8ao6a — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) May 24, 2022

"Puedo verlo por tele, puedo ver a Boca. Ir a la cancha sería un puñal. Todavía es muy pronto. No es fácil ir a la cancha después de que uno deja de jugar", contó Tevez. "Es muy difícil ir a la cancha de Boca. Me trae recuerdos de mi papá, mi familia. Viene una catarata de emociones. No estoy preparado mentalmente. Hace un año dejé de jugar y todavía hay sensaciones", reveló Carlitos, con la emoción a flor de piel.