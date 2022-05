Turismo Carretera: la ACTC tomó una contundente decisión sobre el futuro de Toyota

La polémica que inicio Agustín Canapino sobre el rendimiento de los Toyota en Termas de Río Hondo, provocó que algunas voces acompañaran al cuatro veces campeón pero otros expresaron es prematuro hacer un análisis completo teniendo en cuenta que la marca comenzó muy mal y tanto en La Pampa, como en Santiago del Estero, dieron un importante salto de calidad.

En la fecha pasada Matías Rossi consiguió el primer podio con el Camry y algunos se preguntaron si, ante esto, el departamento técnico del Turismo Carretera iba a tomar alguna medida para frenar el crecimiento o dejar que todo siga igual. Y fue Alejandro Iuliano, ingeniero de la ACTC, quien habló al respecto y comunicado la contundente decisión que se tomó.

"No va a haber cambios para Rafaela. En La Pampa y Termas de Río Hondo el funcionamiento fue muy bueno, así que entendimos que no hacía falta alguna modificación. Vamos a ir a un circuito con rectas largas y veremos cómo se comporta, para luego saber si es necesario ajustar algo o no", expresó en diálogo con Campeones.

Además, durante la charla, habló sobre la futura unidad que armará en Venado Tuerto el equipo Maquin Parts Racing. "Sería muy bueno tener otra referencia por parte de otro equipo, acortaría caminos en ambos sentidos y sacaríamos conclusiones más fina", aseguró el responsable técnico.

El último retoque técnico que sufrió Toyota se realizó en la previa de la 2ª fecha Neuquén. Para mejorar la carga aerodinámica trasera, se extendió el largo del spoiler y se varió su posición, al desplazarse 50 mm hacia atrás. Y para incrementar la velocidad final, el difusor del carburador pasó de 32 mm a 38 mm. El próximo fin de semana, sabremos si fue acertada la decisión .