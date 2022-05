La llamativa respuesta de Insúa sobre si le preocupa el promedio de San Lorenzo: “Sinceramente…”

Rubén Darío Insúa inició su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo. El flamante entrenador habló con Radio Continental y ante la pregunta sobre si estaba preocupado por el descenso para la próxima temporada, respondió: La verdad, no me fijé. No por pereza, pero nos planteamos otro objetivo. Hay que armar un equipo competitivo.

Además, en su primera conferencia de prensa, el Gallego detalló sobre el proceso de su elección: "Solamente tuvimos una reunión con los dirigentes del club y Matías Caruzzo y siempre pensé que tenía que tener optimismo de ser el elegido. Es un buen momento para regresar, para estar acá en el club y se terminó dando. Uno nunca sabe cuándo se va a dar, pero entrené la paciencia y hoy estoy nuevamente en el lugar que siempre quise".

Con respecto a sus objetivos inmediatos, que ya le planteó al plantel profesional, estableció: "Antes de empezar la práctica les dije que arrancamos todos de cero, lo que pasó hacia atrás a mí no me interesa. Tenemos poco tiempo hasta el inicio del torneo, pero intentaremos aprovecharlo de la mejor manera. Queremos instalar una cultura del trabajo, de profesionalismo, de orden, disciplina. Priorizar la calidad y el talento. Empezamos una etapa nueva, de cero, vamos a trabajar mucho para hacer de San Lorenzo un equipo competitivo. Vi muchas ganas en el plantel”.

“Soy optimista. Si somos coherentes en el día a día, en las ganas de cambiar determinada realidad, vamos a estar bien. Hay que hablar poco y trabajar mucho”. Como decía Osvaldo Zubeldía, el último técnico que ganó un título en Avenida La Plata, acá hay que laburar mucho. Queremos instalar esa cultura del trabajo, que el jugador venga a los entrenamientos y lo haga con muchas ganas”, concluyó.