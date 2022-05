La polémica frase de Guardiola al comparar la Premier con la Champions: "Es más difícil la..."

Este fin de semana estará repleto de definiciones no aptas para cardíacos en el mundo del fútbol. Mientras en la Argentina se juega la final de la Copa de la Liga Profesional y en Italia hay pelea entre Milan e Inter para ver quien se lleva el Scudetto, la Premier League también vive un final al rojo vivo entre Liverpool y Manchester City. Una victoria ante el Aston Villa será suficiente para se consagre el equipo de Pep Guardiola, que volvió a llamar la atención por su comparativa entre la liga local y la Champions League, competición que no gana desde 2011.

Manchester City y Liverpool vuelven a ser los protagonistas de una definición apasionante en la Premier League.

La postura de Guardiola de darle más valor a las ligas locales que a la Champions League no es nueva, pero el tema volvió a estar en el centro de la polémica porque Liverpool, su rival en la carrera por la Premier League, estará en la gran final europea, mientras que el Manchester City sigue sin alzar la Orejona, su gran obsesión. Por esto, el técnico español volvió a resaltar su visión: “La Premier es el título más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, buenos y malos momentos”.

Luego, Guardiola explicó que no quiere desmerecer a los campeones de la máxima competición del fútbol europeo: “No digo que la Champions no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos a ganar 6 o 7”.

Lógicamente, estas palabras de Guardiola desataron el debate. Hay quienes están de acuerdo con el DT español y alegan que competiciones como la Premier League premian a la constancia a lo largo de todo un año. Por otra parte, los detractores de Pep expresaron su descontento contra el entrenador del Manchester City por comparar un título local con ganar la Champions League y ser campeón de Europa.

Guardiola ganó dos Champions League con el Barcelona: 2009 y 2011.

Este comentario está vinculado con la chicana que le hizo al Liverpool hace algunas semanas. Luego de la dolorosa eliminación ante el Real Madrid, Guardiola cargó contra los Reds por su poco éxito en la Premier League: "El Liverpool tiene una gran historia en competencias europeas… pero no tanto en la Premier League porque ganaron una en 30 años".

A nadie se le escapa que el discurso de Guardiola sería distinto de haber conseguido más éxito en la Champions League o la clasificación a la final de París del 28 de mayo. Hace tiempo que Guardiola sostiene esta postura y los resultados están a la vista: el Manchester City puede lograr su cuarta Premier League en cinco años, un hito que sólo el United de Sir Alex Ferguson pudo lograr en Inglaterra.