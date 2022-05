La desafiante advertencia de Agustín Canapino en la previa de una nueva presentación del Turismo Carretera

Agustín Canapino logró ayer su segunda victoria consecutiva en el TC2000, algo que ya había conseguido en el Turismo Carretera al quedarse con la tercera y cuarta fecha del certamen de la Máxima. Y en la previa de lo que será una nueva presentación, en Termas de Río Hondo, el tetracampeón destacó su presente con una contundente advertencia para sus rivales.

El podio con Guillermo Ortelli en La Pampa.

"Son carreras de autos, tengo los mejores autos y tengo grandes equipos por detrás (Chevrolet YPF y JP Carrera). Esto recién comienza, mi sueño es pintar el "1" en las dos categorías y voy a seguir trabajando para eso", expresó sin vueltas y convencido de sus palabras. Desde principio de año, Canapino se mostró competitivo y pudo haber ganado más competencias.

En el TC2000, mientras lideraba en Rosario, el Chevrolet Cruze dijo basta y en el TC sufrió un fuerte accidente cuando venía ganando en Viedma, en la primera del año, y en la segunda sufrió un contratiempo en el cambio de neumáticos con Julián Santero, perdió tiempo valioso, que lo dejó masticando bronca ya que dominaba a placer el fin de semana.

Ayer, en Concordia, el equipo Chevrolet consiguió el segundo 1-2 en el TC2000 y el de Arrecifes destacó la labor del mendocino Berni Llaver quien subió al podio en las tres competencias que se han disputado: "Es un trabajo en equipo, los dos tenemos buenas chances. Si a mí me llega a pasar algo en el campeonato él está también como para pelearlo. Ojalá no me pase pero es algo bueno, el equipo tiene dos autos contundentes, Berni es un terrible piloto que siempre lo ha demostrado".

Canapino y Berni, tras la victoria de ayer.

En ambos torneos, Canapino no es líder pero acecha a quienes mandan. En el TC2000 se ubica segundo a quince puntos de Julián Santero, mientras que en el TC aparece tercero a 9,5 unidades de Germán Todino. El próximo fin de semana, en Santiago del Estero, buscará una nueva victoria en la más popular o, al menos, conseguir un resultado que lo subir a la cima.