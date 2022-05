Senesi reveló qué le dijo Mancini para convencerlo de jugar para la Selección italiana: "Pretendía que yo…"

Un hecho sin precedentes se dio días atrás cuando la Selección argentina e italiana convocaron a un mismo futbolista para disputar la Finalíssima entre ambos el próximo 1 de junio en Wembley: Marcos Senesi. Sin embargo, el actual jugador del Feyenoord no dudo al momento de elegir y aceptó la invitación de Lionel Scaloni para sumarse al equipo albiceleste.

El entrerriano explicó los motivos de su decisión y además reveló que habló con Roberto Mancini (DT italiano): "Lo de Italia fue real, tuve contacto con Roberto, que me contó de su proyecto; también con el cuerpo técnico de Argentina y en esa charla les manifesté mis ganas de jugar para mí país. Él (Mancini) quería que forme parte de la nueva Selección italiana porque muchos de los jugadores que salieron campeones se van y va a haber una limpieza grande".

"Cuando me llamaron, me senté con mi familia, lo charlé, traté de escucharlos a ellos, me encerré en mi familia y nada... Siempre desde chico que sueño con jugar con la Selección argentina. Hace un año que me vengo acostando pensando en tener mi chance, cada vez que pensaba en lo que tenía que hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era la Selección, entonces no había tanta duda, pesaba más el sentimiento de querer jugar para mi país”, confesó en diálogo con Olé.

De igual manera, expresó que "es un privilegio" ser buscado por dos selecciones grandes y se refirió a la ausencia del campeón europeo en el Mundial de Qatar: "Que Italia no vaya al Mundial es una pena para el fútbol porque son los últimos campeones de Europa". Y para cerrar reflexionó sobre las chances que imagina tener para meterse en la lista de Scaloni para el mundial.

"Voy a responder lo mismo que digo cuando hablo con mis amigos: la ventana está abierta y yo voy a escalar hasta tratar de meterme por esa ventana. Si no llego, no llego... Pero lo voy a dar todo para poder tener esa chance de poder estar en el Mundial. Siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, tanto dentro de la cancha como afuera, intentando entrar lo más rápido posible en el grupo. Pero después, en definitiva, el que tendrá que tomar la decisión, por sí o por no, es el entrenador", finalizó.