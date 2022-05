La acusación de Agustín Canapino tras declarar ante la ACTC por los polémicos dichos sobre Toyota: "El audio estaba..."

Agustín Canapino se presentó a declarar ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) este martes y lejos de retirar lo dicho en el audio que se dio a conocer sobre el rendimiento de Toyota, cargó contra la transmisión oficial del Turismo Carretera con una fuerte revelación. "El audio estaba cortado, ya que hubo una conversación previa y no salió completa", confirmó.

Luego, en diálogo con el sitio Campeones (video), expresó su molestia por lo sucedido: "Es algo que no está claro, y me gustaría que se lo haga. Si bien sabemos que hay conversaciones que se pasan, hay otras que no. En lo personal nunca me imaginé que algo así sería público. Estaría bueno que se deje bien expresado que eso puede darse a conocer y lo escuche la categoría".

Durante la competencia que se disputó en Termas de Río Hondo, el cuatro veces campeón dijo: "Si yo tuviera ese auto ¿Sabes qué?, que vergüenza, es una vergüenza lo que hicieron con el Toyota, viene jugando, se viene divirtiendo”. Sus dichos tuvieron inmediata repercusión y al concluir la competencia le contaron que habían salido al aire sus palabras. "Ya no quedan códigos. Está mal porque era una conversación mía con el equipo. Si se escuchó eso, lo lamento", respondió.

Pasaron los días y la polémica siguió creciendo. Matías Rossi fue el primero en responder, ya que Canapino se refería al potencial de su auto, y también aparecieron en escena Christian Ledesma y Facundo Ardusso. Luego de su declaración, la CAF decidirá si lo sanciona o si esa confesión del Titán le juega a favor para salir airoso de un tema que sigue dando que hablar.

La próxima cita de la categoría será el fin de semana del 28 y 29 de mayo en el Autódromo Ciudad de Rafaela, una de las competencias más esperadas por los fanáticos. Santiago Mangoni llegará como líder del campeonato con 182,5 puntos, mientras que Canapino es el escolta sumando 178,5. Tercero se ubica Germán Todino (170,5).