Polémica con un jugador del PSG que se habría negado a jugar: qué dijo Pochettino

El centrocampista senegalés del París Saint-Germain (PSG), Idrissa Gueye, habría rechazado ponerse la camiseta con los colores de la bandera LGTBI+ que vistió el conjunto parisino el pasado sábado durante el encuentro contra el Montpellier, según la emisora gala France Info.

Todos los jugadores, entre ellos Lionel Messi, Kylian Mbappé o Sergio Ramos, portaron sus camisetas con el número del dorsal en los colores arcoíris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra este martes 17 de mayo. Gueye, sin embargo, siguió el partido desde la grada tras caerse de la convocatoria en la que en un primer momento figuraba.

El técnico, Mauricio Pochettino, aseguró que el futbolista no tenía ningún problema físico, pero no jugó el partido por "un motivo personal", el cual no sentó nada bien al entrenador argentino, según apuntan medios franceses. El PSG rehusó hacer un comentario a nivel oficial, pero fuentes de la entidad indicaron a EFE que "el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta". "Es un asunto que se arreglará a nivel interno", aclararon las fuentes.

Los medios señalan que el mediocampista también estuvo ausente en la misma fecha de la temporada pasada, por lo que tampoco usó esta camiseta aquella vez. En esa oportunidad, se informó que faltó por "problemas estomacales". Ahora, con este antecedente, cuestionan si optó por saltarse estos partidos para evitar usar la camiseta con los colores del arcoíris.