Facundo Conté reveló por qué decidió volver a jugar en Ciudad con 32 años: “Es por el…”

Brasil, China, Italia, Rusia y Polonia, además de Argentina, fueron los países donde Facundo Conte tuvo la posibilidad de progresar en su carrera dentro del vóley. El punta, de 32 años, viene de obtener la medalla de bronce con el Aluron Zawierce de la PlusLiga (de Polonia). En relación a su vuelta al club Capital, aquel que lo vio nacer y donde jugaron sus padres, Conte habló con Olé sobre el presente que atraviesa.

Hugo Conte, medalla de bronce en los JJOO 1988, junto a Facundo, ganador en el 2021 de la misma presea.

En cuanto al revuelo que causó la noticia de su regreso, manifestó: "Justamente la idea era que esta noticia generara lo que generó. Estoy muy contento de que esto esté sucediendo, es algo fortísimo para mí y para mi vida, mi carrera. Estoy feliz de que haya tenido este efecto, estoy recibiendo mucho cariño, hay mucha emoción. Había un poco de miedo, entonces compartirlo saca un poquito de ese vértigo y ya lo estoy sintiendo.

"Esto me está pasando por el deseo que siempre tuve de volver a casa. Si alguien fue a la guerra me daría un cachetazo, pero sentí que a Tokio fuimos a la guerra para lograr un hecho histórico. Venir para Polonia fue algo extraño, una temporada sumamente rara. Había pasado algo increíble y tenía que seguir casi como si nada en un país diferente, sin hablar el idioma. Entonces, cuando tuve la posibilidad de volver, lo acepté. Pude haber vuelto antes pero no era el momento, quería vivir otras cosas. Hoy tengo el privilegio de haberlas cumplido, de haber jugado y conocido muchos países. Pero necesitaba sentir algo más después de lo de Tokio, jugar donde yo crecí". expresó con respecto a la elección de volver al país, pese a estar en edad (y nivel) de seguir en el marcado europeo.

El reciente ganador de la medalla de bronce en los JJOO de TOkio 2021, se refirió a la importancia de sentirte cerca de los fanáticos: "Me parece importante esta decisión porque fue tomada también sabiendo de la responsabilidad de qué significa ir a jugar la Liga Argentina. No para simplemente pasar el rato o comer un asado. Espero que haya muchos chicos que quieran ir a la cancha a vernos, y a verme jugar para así tener ese impacto positivo y generar el sueño de lo más chicos que empiecen a amar el deporte. Como lo hice yo en su momento y tuve a la figura de mi viejo. Es un hermoso momento después de los Juegos Olímpicos para mantener esa llama viva e impulsarla lo más posible con el mensaje de amor".

Para finalizar, Conte habló sobre los compromisos que se le vienen a la Selección en el futuro cercano: !Estos partidos de inicio de temporada son muy importantes y hermosos para nosotros, en busca de compartir lo que vivimos en Tokio con todos los que aman el voley, los que se quedaron despiertos para vernos a horas desorbitadas, para los que no les gusta el vóley pero nos vieron porque era Argentina. Es hermoso que tengamos esta posibilidad de hacerlo. A su vez, empieza una nueva temporada, esperemos que lo que nos depare sea un año importante. Pero siempre manteniendo el foco en el aquí y ahora".