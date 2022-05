El video con la tierna y emotiva reacción del nieto de Batistuta al ver su estatua

Gabriel Omar Batistuta fue sin duda uno de los delanteros más importantes con los que contó la Selección argentina en sus filas. El delantero, surgido en Newell's y de paso por River y Boca (entre otros), dejó su imborrable marca en todos los clubes donde estuvo y se ganó, merecidamente, el cariño de todos los fanáticos. En las últimas horas el Bati volvió a dar que hablar, pero esta vez no por una acción suya.

Lautaro Batistuta, de dos años, fue furor en las redes sociales luego de que se viralizara su reacción al ver la estatua que le hicieron a su abuelo a modo de homenaje. En las imágenes se lo puede observar al pequeño corriendo hacia el monumento al grito de "abuelo". Fue el exdelantero quien se encargó de difundir el video a través de su cuenta de Instagram.

"El Abu no me contesta. Mi primer nieto Lautaro me hace caer una lagrima cada tanto", escribió Gabriel en su feed junto a emojis de corazones y caras tirando besos. Rápidamente el video tuvo miles de reproducciones y reacciones de los usuarios quienes disfrutaron de la inocente acción del pequeño Lautaro.

Dicha estatua fue inaugurada el 19 de noviembre de 2018 y tiene lugar en la Ciudad de Reconquista, Santa Fe. Ene sta fecha se inauguró el llamado Paseo de las Esculturas en la Plaza 25 de Mayo y se la puede observar junto a las imágenes de Ángel David Comizzo y Eduardo Andrés Maglioni, también autóctonos de dicha ciudad.

"Agradezco a las Autoridades Municipales, vecinos y amantes del Fútbol de Reconquista por este #reconocimiento junto a Ángel David Comizzo y Eduardo Maglioni. Ser parte del Paseo de las Esculturas es un #orgullo para los tres que dimos todo por este hermoso Deporte", publicó el Bati el día de la inauguración.