El picante desafío de Dmitry Bivol al Canelo Álvarez que revoluciona el mundo del boxeo

Dmitry Bivol dio el gran golpe el fin de semana al ganarle por puntos a Saúl Canelo Álvarez, en un combate celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y retuvo el título de peso semicompleto de 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Días después, se sigue hablando de lo que ocurrió y esperan con ansias la revancha. Sin embargo, el boxeador ruso pateó el tablero con una picante frase que, de darse, revolucionaría el mundo del boxeo.

En diálogo con Fight Club, Bivol reconoció que no tendría problema en competir en 168 libras, y no en 175 como lo hizo el pasado sábado, un peso en el que tiene mucha experiencia. "Sí, 168 por todos los cinturones (CMB, OMB, AMB y FIB), claro, es bueno, ¿por qué no?", expresó sin vueltas y agregó: "Tal vez. Tengo que pensarlo. Tal vez pueda marcar 168 libras, antes de coronavirus estaba 100% seguro que podía marcarlas, pero el coronavirus me hizo subir de peso porque estaba en mi casa sentado".

Acto seguido, sobre su victoria, analizó y confirmó que habrá revancha: "La pelea fue importante para mí, porque quise presentarme ante la afición al boxeo. En la segunda quiero confirmar que realmente soy mejor que él. Él tiene más renombre, pero yo soy mejor y podría ser mejor. Por supuesto podría ganar más dinero y mayor atención, pero también tendría más respeto".

"Mi sueño es convertirme en campeón indiscutido. Es el mejor objetivo para mí. Es lo que he buscado desde el inicio de mi carrera", cerró Bivol. Por lo pronto, el mexicano no recogió el guante para saber si el desafío puede darse o bajar de peso es tiempo pasado para el Canelo.