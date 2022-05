Los guiños entre Messi y Gallardo: elogios mutuos y ¿unión en el PSG?

La derrota ante Tigre y la consecuente eliminación de la Copa de la Liga Profesional sorprendió al Mundo River. Sin embargo, ese batacazo podría quedar minimizado ante el bombazo que explotó en París y expandió sus esquirlas hasta Núñez: todo parecería indicar que el ciclo de Mauricio Pochettino como técnico del Paris Saint-Germain estaría cerca de llegar a su fin y el diario deportivo francés L’Equipe informó que la dirigencia del club de Lionel Messi tendría apuntado el nombre de Marcelo Gallardo dentro de una breve lista de candidatos a ser el próximo DT del campeón de Francia.

La reacción de los hinchas y la prensa fue de sorpresa total ante la información que brindó L’Equipe, uno de los medios deportivos más importantes de Francia. Gallardo, que jugó en el Paris Saint Germain de 2007 a 2008, tiene contrato con River hasta fin de año pero, sin dudas, la posibilidad de dirigir a Messi debería ser tentadora. De hecho, tanto el Muñeco como el rosarino se tiraron flores en el pasado.

Luego de que la Selección argentina ganara la Copa América, Gallardo manifestó estar “muy contento” por la espina que se había sacado Messi en el Maracaná. Más acá en el tiempo, el Muñeco defendió al capitán de la Albiceleste tras los silbidos de la hinchada del PSG pero dejó en claro que los hinchas argentinos no debían ser hipócritas: “Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas eh. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también. Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden”.

Aunque estos dichos son recientes, el cariño y admiración de Gallardo por Messi data de muchos años atrás, incluso antes de que el Muñeco tome las riendas de River: “Un llamado a la solidaridad: ¡cuidemos a Messi por favor! Este pedido, dirigido a dirigentes, empresarios, periodistas y público en general”, tuiteó el DT del Millonario en 2013 previo al Mundial de Brasil.

Un viejo tuit de Gallardo en el que defiende a Messi.

Por su parte, Messi también reconoció a Gallardo a su manera. En 2019, el entonces 10 del Barcelona votó al entrenador de River como el tercer mejor técnico del año en los premios FIFA The Best, sólo por detrás de Pep Guardiola y, aunque ahora suene raro, Mauricio Pochettino.

Los votos de Messi para el mejor entrenador del año de 2019: su antiguo DT, el actual... ¿y el futuro?

Lógicamente, a nadie se le escapa el encuentro que tuvieron Gallardo y Messi dentro de la cancha. El Barcelona aplastó por 3 a 0 a River en el Mundial de Clubes 2015 y el astro argentino convirtió uno de los goles del triunfo en la final del mundo entre culés y millonarios: "Gallardo es muy inteligente. Seguramente ya debe saber cómo jugarnos y deber tener en su cabeza algo preparado", había dicho el rosarino en TyC Sports antes de jugar el partido.

Messi es perseguido por varios futbolistas de River en la final del Mundial de Clubes 2015.

En noviembre de 2021 había rumores sobre el posible interés del PSG por Gallardo según había informado el diario catalán Sport. Aunque aquellos comentarios nunca se confirmaron, el hecho de que la información sea de un diario importante de Francia hace pensar que esta vez podría ser una oportunidad concreta. El resto de los candidatos de la dirigencia son Joachim Low, DT campeón del mundo con Alemania, Antonio Conte, actual entrenador del Tottenham, y otro exfutbolista del club como Thiago Motta.

Messi junto a Thiago Motta, excompañeros en el Barcelona.

Todos los años se habla de la posibilidad de que Gallardo dé el salto al fútbol europeo pero las chances nunca pasaron de rumores o posibles intereses que eran informados desde el otro lado del charco, como aquellos que lo vinculaban con el Barcelona. ¿Será el PSG de Messi suficiente para que el Muñeco pegue el portazo en River?