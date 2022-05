Sonríe la Scaloneta: dos jugadores de la Selección argentina salieron campeones en Europa

El Ajax de los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez se consagró hoy otra vez campeón de la Eredivisie, la liga de fútbol de primera división de Países Bajos, al golear de local a Heerenveen por 5 a 0 en partido de la 33ra y penúltima fecha.

Tagliafico y Lisandro Martínez salieron bicampeones de los Países Bajos con el Ajax.





Tagliafico, a los 19m PT, abrió el camino hacia la corona; luego completaron Steven Berghuis, Sebastien Haller, Brian Brobbey y Edson Álvarez. No jugó Martínez, ausente en las últimas jornadas por una lesión muscular en la pierna izquierda.



Ajax llegó así a los 82 puntos y, con solamente una fecha por jugar, mantuvo los cuatro de ventaja sobre PSV, que con el ingreso de Maximiliano Romero en el complemento superó a NEC por 3 a 2.



Fue la corona número 36 para Ajax en la Eredivisie, el máximo ganador de la historia (lo sigue PSV con 24). Tagliafico, en tanto, suma ahora seis títulos con el equipo de Amsterdam (tres Eredivisie, dos Copas de Países Bajos y una Supercopa) y para Martínez fue el cuarto (dos Eredivisie, una Copa y una Supercopa).



En el otro extremo de la tabla se consumó la caída a segunda división de PEC Zwolle (27 puntos) y quedan cinco equipos involucrados en la pelea por evitar el restante descenso directo y la promoción: Willem II (30), Fortuna Sittard (32), Sparta Rotterdam (32), Heracles (34) y RKZ Waalwijk (35).



Los resultados de este miércoles fueron los siguientes: Ajax 5 - Heerenveen 0, Twente 3 - Groningen 0, Utrecht 1- AZ Alkmaar 2, Fortuna Sittard 1 - Vitesse 2, Go Ahead 0 - Feyenoord 1, PSV 3 - NEC 2, RCK Waalwijk 2 - Heracles 0, Cambuur 1 - Willem II 1, Sparta Rotterdam 2 - PEC Zwolle 0.



Posiciones: Ajax 82; PSV 78; Feyenoord 71; Twente 65; AZ Alkmaar 63; Vitesse 50; Utrecht 46; NEC y Heerenveen 38; Go Ahead, Groningen y Cambuur 36; RKZ Waalwijk 35; Heracles 34; Sparta Rotterdam y Fortuna Sittard 32; Willem II 30; Zwolle 27.



La última fecha tendrá estos encuentros: AZ Alkmaar-RCK Waalwijk, Groningen-Cambuur, Feyenoord-Twente, Heracles-Sparta Rotterdam, NEC-Fortuna Sittard, PEC Zwolle-PSV, Vitesse-Ajax, Willem II-Utrecht, Heerenveen-Go Ahead.

Fuente: Télam