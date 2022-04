Los Pumas 7s, a cuartos en el Seven de Singapur

En el marco de la quinta etapa del World Rugby Sevens Series, Los Pumas 7s lograron sortear con creces el Grupo C y, acceder así, a los cuartos de final. En la Zona, los rivales fueron Nueva Zelanda, Gales y Escocia, a quienes enfrentó este sábado desde las 00.06.

En el primer turno los dirigidos por Santiago Gómez cayeron por 12-10 ante Nueva Zelanda. El elenco nacional comenzó arriba en el marcador por el try de Luciano González, pero no le alcanzó para irse en ventaja al descanso. En el complemento Germán Schulz se anotó en el marcador con otro try pero, pese a contar con la última chance del encuentro, la victoria le fue esquiva a Los Pumas.

El segundo encuentro de la jornada fue ante Gales y comenzó a las 3.12. En la primera etapa Argentina logró ser contundente y sacar una buena ventaja de 14-0 de la mano de los try de Felipe Del Mestre y Gastón Revol. Pese a que los europeos descontaron en el inicio del complemento, de la mano de Luciano González y Franco Sabato Los Pumas liquidaron el partido por 24-7.

¡Primer triunfo para @lospumas7arg! uD83DuDC99



Fue 24-7 a @WelshRugbyUnion por el segundo encuentro de la serie en Singapur.



¡A seguir alentando que todavía queda un partido más durante la madrugada! uD83DuDCAAuD83CuDFFC#SeVenComoNunca #Singapore7s pic.twitter.com/PM7lHQuZ6Q — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 9, 2022

Desde las 06.28, ante Escocia, el seleccionado nacional se jugó la clasificación a cuartos de final. Pese a los rápidos try que convirtieron Franco Sabato y Rodrigo Isgró, Argentina se fue al descanso con una desventaja de 14-12. En el complemento los dirigidos por Santiago Gómez se llevaron por delante a su rival y consiguieron una contundente victoria por 29-14 de la mano de Felipe Del Mestre, Luciano González y Felipe De la Vega.

¡A cuartos de final! uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC99



Gran victoria de @lospumas7arg 29-14 ante @Scotlandteam que los clasifica a la siguiente instancia.



¡Muchas gracias a todos por el aguante! ¡Esto todavía no terminó!uD83DuDCAAuD83CuDFFC#SeVenComoNunca #Singapore7s pic.twitter.com/JmsyEmKMzE — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 9, 2022

Este domingo, desde las 1.28, Los Pumas 7s se medirán ante Australia por los cuartos de final en Singapur. El elenco australiano no tuvo mayores inconvenientes para sortear el Grupo B, donde venció a Samoa por 26-17, España por 28-12 y, finalmente, a Inglaterra por 40-0.