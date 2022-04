La picante respuesta de Roberto Trotta a un tweet de Morena Beltrán: "Disculpá, pero..."

La categórica victoria de Estudiantes de La Plata ante Vélez en su debut en la Libertadores 2022 infló el pecho de los hinchas pincharratas y fue una muestra más de la manera especial con que se viven los partidos de Copa en UNO, el renovado estadio del León.

El 4-1 con el que los de Zielinski despacharon al conjunto de Liniers fue recibido con una avalancha de elogios de propios y ajenos. Los goles de Emmanuel Mas, el uruguayo Rogel, Del Prette y Zapiola coronaron una noche redonda en 1 y 57. Pero Morena Beltrán, periodista deportiva sin techo, se detuvo especialmente en los primeros dos goles, que llegaron a través de la pelota parada, marca registrada del Pincha. "Es increíble lo de Estudiantes y la pelota parada. Nunca vi algo igual", tuiteó mientras se desarrollaba el partido.

El mensaje tuvo cientos de retuits, miles de me gusta y decenas de comentarios. Entre ellos, el de Roberto Trotta, exjugador surgido de las Divisiones Inferiores de Estudiantes de La Plata. El defensor, que luego Vélez, River, Racing y Unión, y de breve paso por la Roma de Italia, sacó su modo hincha de adentro y le dejó un mensaje a la conductora de ESPN: "Disculpá pero es mística, no es pelota parada, es ESTUDIANTES", tuiteó, destacando al equipo de sus amores con letras mayúsculas.

Roberto Trotta surgió de las Inferiores de Estudiantes y es hincha fanático del Pincha.

Claro está, el mensaje dirigido a Morena Beltrán encerraba una segunda lectura: Trotta estaba destacando la mística pincharrata justo ante el club con el que ganó literalmente todo, pero del que se fue peleado a muerte con sus hinchas, cuando tras un partido ante -justamente- Estudiantes en Liniers, dijo que los hinchas de Vélez eran "amargos" porque el visitante les había copado la cancha y los locales no cantaron.

En 1998, ya afuera del club velezano, fue más allá: "La hinchada de Vélez es ingrata y amarga, y va a serlo toda la vida. Tienen la suerte de ser de un gran equipo que les va a dar más alegrías, pero no se lo merecen. Si, como dicen, el amargo soy yo, lo lamento por ellos que tuvieron un capitán amargo por cuatro años. Parece que tienen mala memoria. Cuando estaba en Vélez, vino Estudiantes de visita, nos copó la cancha y nuestros hinchas ni siquiera gritaron. Ese día dije que eran amargos y los que antes me abrazaban empezaron a insultarme. Las verdades duelen".

Trotta, con la Copa Intercontinental que ganó con Vélez en 1994.

En 2021, consultado acerca de su pelea con los hinchas de Vélez, Trotta no le esquivó al tema y fijó postura: "Yo me equivoqué y dije en caliente una pavada que no tendría que haber dicho, pero pedí disculpas miles de veces, ya está. Yo no estaba enojado pero ahora sí lo estoy porque Vélez es campeón del mundo gracias a nosotros y se olvidaron".

En 2022, un tweet de Morena Beltrán sorprendida por el aprovechamiento de la pelota parada en Estudiantes fue aprovechado por Roberto Trotta para volver a sacar el hincha del Pincha que lleva adentro. Y de paso para demostrar que sigue sin onda con el club donde tocó el cielo con las manos.