La inesperada crítica de una figura de Estudiantes contra Scaloni: "No mira más que..."

Cualquier futbolista que llega a Primera División sueña con jugar en la Selección argentina y, más aún, cuando se transforma en figura clave y goleador. Este es el caso de Leandro Díaz, futbolista que ha sido determinante para que Estudiantes de La Plata tenga este gran presente. El delantero, en diálogo con Radio La Red, fue consultado sobre sus chances de estar en la consideración de Lionel Scaloni y apuntó directamente contra el entrenador con un picante mensaje.

"¿Si me veo con chances en la Selección? Es muy difícil. Uno siempre cree que puede, pero es difícil. Hay grandes jugadores y en el fútbol argentino no miran mucho más que Boca y River. La verdad que creo que Scaloni no mira más que eso, pero es decisión de él", reflexionó sin vueltas sobre el tema.

De igual manera, reconoció que "están haciendo las cosas bien. Arriba Argentina no está complicado, está muy bien. Tiene a Lautaro, Messi, Julián Álvarez... Siempre uno cree y tiene la ilusión de tener una chance, pero hay que trabajar, falta mucho todavía". Antes de concluir, no quiso compararse con Lautaro Martínez ya que, a su entender, "somos diferentes".

"Él juega muy bien, pero yo tengo otro juego. Creo que es más bajito. Lo mío es más el roce, ir a chocar. Obvio que siento que puedo jugar, pero eso depende del entrenador. Estoy disfrutando en Estudiantes y lo que queremos es lo mismo que la gente, sentimos lo mismo que ella y hay que dar pelea hasta el final", finalizó.