Djokovic volvió a criticar a Wimbledon y una figura del deporte lo atacó: "Es inapropiado..."

El mundo del tenis sigue convulsionado ante la decisión de Wimbledon de vetar la participación de los tenistas rusos y bielorrusos. Dicha determinación fue tomada hace poco más de una semana y ratificada el miércoles por los altos mandos del All England Club, donde se disputa el torneo. En una conferencia de prensa donde la exclusión de tenistas como Daniil Medvedev fue el tema central, Sally Bolton, directora ejecutiva del torneo, e Ian Hewitt, presidente del club, afirmaron que los jugadores implicados “comprenden la complicada situación en la que se encuentran” y que la decisión tomada era “la única viable para Wimbledon”.

Como no podía ser de otra manera, Novak Djokovic, que tuvo su propia polémica con un Grand Slam en Australia a principios de 2022, criticó a Wimbledon por la tajante decisión que tomó ante los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania: “Competir es su derecho: hay una regla contra la discriminación en el tenis, que establece que todos pueden jugar según su clasificación y no según su nacionalidad. Wimbledon la ha violado”, afirmó el serbio. En las últimas horas, una importante figura del deporte apuntó contra el número uno del mundo por sus declaraciones.

Gary Kasparov, conocido por ser un gran maestro de ajedrez, apuntó contra Djokovic vía Twitter: “Rusia puede jugar por clasificación, pero matan por nacionalidad. Los deportistas rusos que no condenan la guerra de exterminio de Putin en Ucrania la apoyan con silencio”, aseguró el ajedrecista ruso.

Esta no es la primera intervención pública que hace Kasparov, que no respalda las decisiones que tomó el presidente de su país, Putin. De hecho, el ajedrecista lleva varias semanas pidiéndole a distintas figuras del deporte que se opogan de manera fuerte contra la invasión de Ucrania. Luego de estas palabras, el ruso fue directamente contra los orígenes de Djokovic: “Que un serbio no lo haga [condenar a Putin] es especialmente inapropiado, considerando la historia”.

De esta manera, Djokovic suma un nuevo capítulo a un 2022 caótico: de la controversia por su participación en el Australian Open a una pelea dialéctica contra el gran campeón mundial del ajedrez por la polémica sanción de Wimbledon a sus colegas rusos y bielorrusos..