Djokovic, tajante sobre una decisión que divide al tenis: “Es una locura”

En los últimos días, Wimbledon sacudió al mundo del tenis con su decisión de vetar la participación de los tenistas rusos y bielorrusos de la próxima edición del torneo debido a la invasión de Rusia a Ucrania. El Grand Slam británico respaldó su decisión de dejar afuera a jugadores de talla mundial como Daniil Medvedev, número dos del ranking, y Andrey Rublev, octavo mejor tenista del mundo, en una particular razón: “Sería inaceptable que el régimen ruso saque el menor beneficio de la participación de tenistas rusos y bielorrusos”, decía el comunicado oficial. Luego de la respuesta de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), fue Novak Djokovic quien salió al cruce del torneo de hierba más importante del circuito.

Medvedev le impidió a Djokovic ganar todos los Grand Slam en un mismo año.

La ATP aseguró que la decisión de Wimbledon de excluir a tenistas rusos y bielorrusos en ambas ramas del torneo es “dañina y puede sentar un precedente peligroso”, además de calificar al veto como discriminatorio. Por su parte, Djokovic dejó en claro su postura ante esta determinación del torneo disputado en el All England Club: “Los jugadores de tenis, los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte”, aseguró el serbio, que no pudo defender su título en el Australian Open porque el gobierno australiano no le permitió el ingreso al país por su postura anti vacuna.

Luego, Djokovic, que ganó el torneo inglés en seis ocasiones, dejó en claro que está en contra de los conflictos bélicos como el que se vive entre Rusia y Ucrania, algo que él conoce de primera mano: “Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra pero no puedo apoyar la decisión de Wimbledon, que considero que es una locura”, sentenció el actual número 1 del ranking.

Hasta el momento, Djokovic tiene una temporada 2022 para el olvido.

Dentro de los tenistas afectados, se destacan los antes mencionados Medvedev, verdugo de Djokovic en el US Open y finalista en el Abierto de Australia, y Rublev en el cuadro masculino, mientras que en la rama femenina se perderían el torneo de Wimbledon grandes talentos como Aryna Sabalenka (4ª y semifinalista el año pasado, Anastasia Pavlyuchenkova (15ª) y Viktoria Azarenka (ex-N.1 y actualmente 18ª), entre otros.

Djokovic, acostumbrado a estar en el centro de la polémica del mundo tenístico, no dudó en ponerse del lado de sus colegas ante tamaña determinación del Grand Slam de Londres. Por su parte, la ATP no tomó ninguna determinación oficial más allá del repudio que mostró ante la decisión de Wimbledon en su comunicado.